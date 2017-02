Carnevale a Gallio: baby dance, truccabimbi e spettacoli di magia

TUTTI GLI EVENTI DEL CARNEVALE 2017 A VICENZA E PROVINCIA

LA TOP 5 PER IL CARNEVALE 2017 NEL VICENTINO

Domenica 26 febbraio alle ore 14.30 a Gallio in piazzetta Giardini si festeggerà il Carnevale con la grande festa in maschera, organizzata dal comune di Gallio. Un pomeriggio di animazione per bambini, baby dance, truccabimbi, magia comica e molto altro, durante il quale i più piccoli e non solo potranno divertirsi e giocare tra coriandoli colorati e variopinte stelle filanti. In caso di maltempo l'evento si svolgerà presso l'Auditorium di Gallio. Partecipazione libera.

ELENCO MANIFESTAZIONI