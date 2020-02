Carnevale a Courmayeur con Carolina Marquez a Villa Bonin

Il party Cuorematto, un classico a Villa Bonin Club & Restaurant, venerdì 21 febbraio 2020 mette sul palco un'artista d'eccezione. Come special guest infatti Carolina Marquez, una delle figure più importanti della scena Dance Italiana. Negli anni Novanta ha scalato le classifiche Italiane ed Europee ed il suo successo continua ancora oggi. Ad esempio nel 2013 la sua "Sing La La La", in collaborazione con Flo Rida e Dale Saunders, è stata un grandissimo successo.

Cuorematto è un party che fa divertire, dal 2002 ad oggi, moltissimi hanno ballato e cantato col sorriso sulle labbra fino all'alba.

Villa Bonin Club & Restaurant: 21/2 Cuorematto Carnevale a Courmayeur con Carolina Marquez; 22/2 WAV con Giaime e Random; 29/2 Cosmic | Space Confusion + Amazing (hip hop reggaeton all night)

https://www.facebook.com/events/126120401989873/

Via Del Commercio, 49 | 36100 Vicenza - Uscita A4 Vicenza Ovest

+39 393 012 33 93 info@villabonin.it www.villabonin.it

Villa Bonin Club & Restaurant da vent'anni è un punto di riferimento in tutto il Nord Italia per chi ha voglia di divertirsi, cenare e ballare. Aperta da gennaio a dicembre, è un grande spazio pieno del meglio che la tecnologia al servizio dello spettacolo può offrire: maxi schermi, luci e impianto audio creano emozione, grazie al talento di top dj come Bob Sinclar, Nervo, Gigi D'Agostino, Gabry Ponte (...) e a party scatenati come Besame, format nato qui e oggi costantemente in tour in tutta Italia. Ma Villa Bonin non è solo questo. Come dice il nome stesso del locale, è anche un edificio ricco di storia, che ospita la barchessa di una grande villa palladiana. Qui ogni serata che inizia presto, da un aperitivo a cinque stelle che diventa una cena servita all'altezza delle aspettative dei più esigenti.