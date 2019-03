Sfilata di Carnevale 2019

Domenica 10 Marzo ore 14.30 Inizio sfilata di carri e gruppi mascherati per le vie del centro a seguire premiazione dei carri e grande festa in piazza con musica, balli e un golosissimo stand della Pro Loco con CROSTOLI, FRITTELLE, ZUCCHERO FILATO , VINO E BIBITE



In caso di maltempo la sfilata sarà rimandata a Domenica 17 Marzo