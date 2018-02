Carnevale 2018 nel centro storico e quartieri di Vicenza

Numerosi appuntamenti nel centro storico e quartieri per il Carnevale oltre ad altri eventi dal sabato 10 a giovedì 15 febbraio

PROGRAMMA EVENTI:

Sabato 10 febbraio, alle 14.30, nel sagrato della Parrocchia San Carlo, in via Colombo, Carnevale dei bambini, festa di carnevale con dolci, trombette e stelle filanti. A cura Parrocchia San Carlo Villaggio del Sole in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Parrocchia San Carlo, tel. 0444564448, sancarlo@libero.it

Sabato 10 febbraio, alle 14.30 al parco giochi di via Istria e alla Galleria Parco Città Gran Carnevale dei bambini. Sfilata delle mascherine lungo le vie del quartiere con il complesso A. Pedrollo di Sovizzo e le Majorettes di Fara Vicentino. Saranno premiate le mascherine e i gruppi più numerosi.

Ritrovo al parco giochi di via Istria alle 14.30 e arrivo alla Galleria Parco Città alle 16. Alle 16,30 partirà la sfilata delle mascherine cui seguiranno le premiazioni. Alle 17 esibizione Hip Hop della scuola di ballo Beat Street di Parco Città. In caso di maltempo la manifestazione si terrà nella Galleria Parco Città, a cura di Associazione Postumia, Club I Sempreverdi, Circolo Ricreativo Montegrappa, Gruppo Alpini Anconetta e San Lazzaro in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.Info: circoscrizione 4 tel. 0444 222740, circoscrizione4@comune.vicenza.it

Sabato 10 febbraio, alle 14.30 al Centro Civicoin via De Nicola 8, Festa di Carnevale per tutti: tornei di briscola, gioco della tombola e lotteria. A cura del Gruppo Pensionati Rivera Berica in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Circoscrizione 7 tel. 0444 222720, circoscrizione2@comune.vicenza.it

Sabato 10 febbraio, alle 18, nel salone di Villa Tacchi, in viale della Pace 87, in occasione delle giornate della cultura Serba in Italia, conferenza sulla casa regnante serba del 12° secolo “L’epoca dei Nemanjic” e presentazione del libro “Zlocini” - Crimini di guerra in tempo di pace. A cura dell'Unione dei Serbi in Italia in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Per informazioni: unionedeiserbi@savezsrba.it

Sabato 10 febbraio alle 21 e domenica 11 febbraio alle 16, al Teatro San Giuseppe, in via Mercato Nuovo, “Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello con la compagnia teatrale “La Ringhiera” di Vicenza, spettacolo della 19^ rassegna teatrale TeatroSei 2018.

A cura di F.I.T.A. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Info: Circoscrizione 6 tel. 0444 222760, circoscrizione6@comune.vicenza.it

Lunedì 12 febbraio, alle 15, nel quartiere di San Lazzaro, Carnevale 2018, Festa in maschera per i bambini della scuola materna. A cura Circolo Noi San Lazzaro in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Circolo Noi San Lazzaro cell. 331 3641348 circolonoisanlazzaro@gmail.com

Lunedì 12 febbraio, dalle 15.30 alle 17.30, al Centro Civico dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, conferenza “Ripartiamo dall'educazione civica: la Costituzione e il disprezzo” (relatore Carmelo Rigobello) nell’ambito dei corsi culturali monografici gratuiti per adulti e pensionati, a cura della Scuola del Lunedì ''Don Carlo Gastaldello'' in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. A seguire piccolo intrattenimento in occasione del Carnevale Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it, tel. 0444 222770

Martedì 13 febbraio, alle 11, passeggiata culturale con Fabio Gasparini. Ritrovo davanti alla chiesa dei Carmini. A cura di Vicenza In Centro in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Martedì 13 febbraio, dalle 15.30 alle 18, in viale S. Lazzaro 112, Festa per l’ultimo di Carnevale con frittelle, crostoli e musica. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione

Info: tel e fax 0444 963068, www.senzafrontiere.org, info@senzafrontiere.org

Martedì 13 febbraio, alle 20.30 salone “Don Bosco”, in via Da Palestrina 82, Carnevale 2018, festa in maschera per i ragazzi e giovani. A cura Circolo Noi San Lazzaro in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Circolo Noi San Lazzaro cell. 331 3641348 circolonoisanlazzaro@gmail.com

Giovedì 15 febbraio, alle 16, uscita culturale a Milano, a Palazzo Reale, per visitare la mostra di Toulouse Lautrec con Giorgio D'Ausilio. A cura della Società Dante Alighieri in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. E’ necessaria la preiscrizione: tel. 0444964262

Mostre

Fino a domenica 11 febbraio, in contra’ Piancoli 14, “Fotogirovagando”, mostra di fotografia di Tullio Mauro. A cura di Ar.tù-Artisti Uniti. Si può visitare da martedì a domenica 15.30-19.30. Info: www.artistiuniti.com, info@artistiuniti.com

Appuntamenti continuativi al Centro Diurno Proti (in centro storico)

Ogni mercoledì dalle 10 alle 11.30 al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, incontri dedicati alla filatelia e alla numismatica “Dentelli e Tondelli”. Viaggio nel magico mondo del collezionismo. A cura dell'Unione Filatelica e Numismatica Vicentina in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione1@comune.vicenza.it.

Dal lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 15 alle 18, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, La grande tombola, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni lunedì e venerdì, alle 9.30, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, corso di Tai Chi a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Iscrizioni presso il centro. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni mercoledì, alle 15.30, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, tombola/bingo con video gigante, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni lunedì e giovedì, alle 15, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, scuola di burraco con la maestra Valeria Croci, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni mercoledì pomeriggio Sportello Sociale, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, consulenza legale famiglia. A cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com

Appuntamenti continuativi al centro La Locomotiva (Ferrovieri) e in circoscrizione 7

Tutti i giorni, tranne i festivi, al centro La Locomotiva, in via Vaccari 107 (ingresso anche da via Rismondo 2), spazio lettura riviste e quotidiani, studio, postazioni internet wi-fi, scambialibro e letture bambini. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 16 alle 19. Info: www.locomotivaferrovieri.it, email locomotivaferrovieri@gmail.com, tel. 393 9412817.

Ogni martedì, mercoledì e giovedì, dalle 16 alle 19, al centro La Locomotiva, in via Vaccari 107 (ingresso anche da via Rismondo 2), distribuzione dei libri e scambialibro. Servizio volontario di distribuzione dei libri della Biblioteca. A cura dell'associazione Genitori ICS in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com.

Ogni martedì, dalle 20.30 alle 22.15, corso base gratuito di Sahaja Yoga al centro civico della circoscrizione 7, via Rismondo 2. A cura dell’associazione di promozione sociale Sahaja Yoha in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione.Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it

Ogni giovedì, dalle 17 alle 18.15, a La Locomotiva, in via Rismondo 2, “Sentire il corpo: conoscersi e ri-conoscersi”, laboratori rivolti a preadolescenti sulla conoscenza di sè e la relazione con gli altri attraverso lo yoga e altre pratiche divertenti. A cura dell’Associazione Asvattha Yoga in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com. Info, costi e iscrizioni: Manuela 349 6053395

Ogni venerdì (da febbraio), a La Locomotiva, in via Rismondo 2, lo spazio bimbi sarà dedicato a tutte le mamme con figli (anche neonati) che vogliono trascorrere un po’ di tempo in compagnia, condividendo scoperte e fatiche dell’essere mamma. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com

Appuntamenti continuativi al Centro di aggregazione in viale San Lazzaro 112

Tutti i giorni, tranne i festivi, alle 15, in viale San Lazzaro 112, gioco delle carte e delle bocce. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel./fax 0444 963068, email centro.sf@libero.it.

Ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 18, in viale San Lazzaro 112 gioco della tombola. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. e fax 0444 963068, email centro.sf@libero.it.

Ogni giovedì, dalle 15 alle 17.30 in viale San Lazzaro 112, cucito e lavori manuali. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. e fax 0444 963068, www.senzafrontiere.org, info@senzafrontiere.org

Ogni mercoledì, dalle 9 alle 11, in viale S. Lazzaro 112, attività ambulatoriale a cura di aps Senza Frontiere in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. Info: tel. e fax 0444 963068, www.senzafrontiere.org, info@senzafrontiere.org

Appuntamenti continuativi al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9

Tutti i pomeriggi, dalle 16, al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9, Gioco Bimbi, attività ricreative gestite dalle mamme, a cura di A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni lunedì, martedì, giovedì, dalle 14.30 alle 18, Gioco della tombola al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9 a cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni mercoledì, dalle 9 alle 12 al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9 Servizio di infermeria per il controllo della pressione e della glicemia. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni giovedì, dalle 9 alle 12, al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9, Servizio di infermeria per il controllo dell’udito. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni mercoledì, dalle 14.30 alle 18, Cucito e ricamo al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9, a cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni venerdì, dalle 14.30 alle 18 al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9, Gioco delle Carte – Burraco. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'Assessorato alla Partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni sabato, dalle 14.30 alle 18.30, al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9, Pomeriggio di ballo. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Appuntamenti continuativi al Circolo Noi San Giuseppe - Bar Patronato San Giuseppe, Parrocchia San Giuseppe, Via Mercato Nuovo

Al Bar Patronato San Giuseppe, Parrocchia San Giuseppe via Mercato Nuovo, dalle 15 alle 18, Pomeriggi con Noi: ogni lunedì, Cartemania: giochiamo a burraco, scala, poker; ogni martedì, Tombolando: giochiamo a tombola; ogni mercoledì, Canta che ti passa: cantiamo assieme; ogni giovedì, Ad Alta Voce: ascoltiamo letture interpretate; ogni venerdì, Ri-Tombolando: giochiamo a tombola.

A cura di Circolo Noi San Giuseppe in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 963246

Altri eventi continuativi

Ogni lunedì, dalle 21 alle 22.30, “Balla che ti passa!”, alla scuola media Carta, in via Carta incontri settimanali con la danza folk di livello intermedio a cura di La Farandola e dell’assessorato alla partecipazione. Primo incontro gratuito. Info: 0445855731, www.lafarandola.it, lafarandola@yahoo.it

Ogni mercoledì, dalle 20.45 alle 22.30 al Centro Civico di via Colombo 9, “Delos per la città”: serate di dibattito, informazione e sensibilizzazione alla lotta contro la violenza di genere e depotenziamento degli stereotipi che creano discriminazione. A cura dell'associazione D.E.L.O.S. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: associazione D.E.L.O.S. cell. 339 8946918 e info@delosvicenza.it.

Dal lunedì al sabato, dalle 14.30 alle 19, in viale Istria 9, gioco delle carte e delle bocce. A cura del Club I Sempreverdi in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 510795, email clubisempreverdi@alice.it