Carnevale 2018 a Quinto Vicentino: sfilata gruppi in maschera

E' arrivato il Carnevale...

La Pro Loco e il Comitato Genitori lo stanno organizzando con una grande festa per domenica 18 febbraio nel pomeriggio con sfilata di gruppi in maschera, festa in piazza con animazione.

Il servizio di noleggio costumi a cura del Comitato Genitori sarà attivo ogni sabato a partire dal 27 gennaio fino al 17 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso le ex scuole elementari, piazza IV Novembre a Quinto Vicentino.