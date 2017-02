Carnevale 2017 nel centro storico di Vicenza: tutte le iniziative

TUTTI GLI EVENTI DEL CARNEVALE 2017 A VICENZA E PROVINCIA

LA TOP 5 PER IL CARNEVALE 2017 NEL VICENTINO

Sabato 25, domenica 26 e martedì 28 febbraio gli assessorati alla crescita e alla partecipazione del comune di Vicenza, le associazioni e i commercianti del capoluogo berico organizzano 3 giorni di divertimento per il Carnevale 2017 con numerose iniziative nelle vie e nelle piazze del centro storico. Acrobati, clown, burattini, maschere, truccabimbi, giochi, balli, musica, deliziosi dolci offriranno in particolare ai più piccoli tante occasioni di svago, che immergeranno anche gli adulti in un’atmosfera di festa e allegria. Informazioni: fb Vivere Fogazzaro Vicenza - goldlion66@gmail.com - Theama Teatro 0444.322525 - info@theama.it.

Il programma della manifestazione:

VIVERE IL CARNEVALE: Sabato 25 febbraio, dalle 15, l’assessorato alla partecipazione, in collaborazione con le associazioni Vivere Fogazzaro Vicenza, Botteghe di Piazza delle Erbe, Il Tritone e con Confcommercio, aprirà i festeggiamenti con “Vivere il Carnevale” che accoglierà tante proposte tutte gratuite e dislocate all’aperto o sotto i portici tra piazza dei Signori, corso Palladio, piazza delle Erbe, contra’ Garibaldi, via Cesare Battisti, corso Fogazzaro, piazza San Lorenzo e piazzetta Garofolino. Piazza dei Signori sarà ricca di colori, coriandoli e stelle filanti, ma soprattutto di tanta musica dalle 16 alle 19 grazie all’intrattenimento con balli e giochi del gruppo "Danza Vicenza". In piazza ci saranno 50 figuranti mascherati per dare il via ad una grande festa, che accoglierà quanti vorranno partecipare vestiti in modo divertente, curioso o bizzarro, come nella tradizione del Carneale.

MASCHERE: In Loggia del Capitaniato, alle 17.30, una giuria selezionerà la mascherina più simpatica e verranno distribuiti omaggi offerti dai negozi del centro storico. Chi arriverà provvisto di qualsiasi costume potrà creare la propria maschera con "Fatti la maschera", il laboratorio che rimarrà allestito per tutto il pomeriggio in via Cesare Battisti, dietro l'abside del Duomo.

TRUCCABIMBI E LABORATORI: Inoltre dalle 15, per tutto il pomeriggio, saranno a disposizione tre postazioni truccabimbi, in piazza delle Erbe, in corso Palladio all’altezza del sottoportico accanto alla gastronomia “Il Ceppo” e in piazza San Lorenzo. Frittelle e crostoli saranno distribuiti in piazza delle Erbe dall’associazione Botteghe di Piazza delle Erbe e in corso Palladio da “Il Ceppo”, accanto alle rispettive postazioni truccabimbi. Sarà certamente divertente farsi immortalare mascherati nel laboratorio fotografico allestito a cura di Pantharei in corso Fogazzaro, di fronte all’ex cinema Corso: le foto scattate potranno essere condivise immediatamente sui social. Passeggiando per il centro si potranno incontrare, durante tutto il pomeriggio, luoghi in cui verranno messi in scena spettacoli e momenti di intrattenimento.

SFILATA: comparse con abiti tipici veneziani, realizzati dalla sartoria "Il Monello", contribuiranno a ricreare un’atmosfera particolarmente suggestiva, percorrendo corso Fogazzaro, contra’ Cesare Battisti, contra’ Garibaldi, piazza dei Signori e corso Palladio.

SPETTACOLI: La Voltatonda proporrà uno spettacolo medioevale dalle 16 alle 18 in contra’ Garibaldi. In piazza San Lorenzo dalle 16 alle 17.30 l’artista di strada John Sostegni intratterrà con uno spettacolo di trampoli, giocoleria, acrobatica e clownerie utilizzando una curiosa Fiat 127 “vestita” per l’occasione. In piazzetta del Garofolino alle 16, alle 16.45 e alle 17.30 si potrà assistere ad uno spettacolo di burattini. La merenda verrà offerta da Silene Bio bottega&cucina (prenotazione obbligatoria: stradella del Garofolino 7-9, 0444 547012). Nei pomeriggi di domenica 26 e martedì 28 febbraio l’assessorato alla crescita in collaborazione con Theama Teatro, porterà in centro storico la banda con le majorettes, musicisti con strumenti d’epoca, artisti di strada e truccabimbi. Il cuore dei festeggiamenti sarà in piazza dei Signori.

MUSICA E ANIMAZIONE: Domenica 26 febbraio alle 15 il corpo bandistico “Bellini”, diretto dal maestro Corrado Vezzaro, accompagnato dalle majorettes, partirà da piazza Castello e, dopo aver percorso corso Palladio, piazza dei Signori, contra’ Santa Barbara, piazza Matteotti raggiungerà e si fermerà in piazza dei Signori dove, fin dalle 15, saranno a disposizione per tutti i bambini divertenti gonfiabili affiancati da momenti di animazione. Non mancheranno il truccabimbi e lo zucchero filato.

MARTEDI' GRASSO: Martedì 28 febbraio alle 15 da piazza Matteotti partirà la sfilata del “Trio di Coppe”, gruppo di musicisti con strumenti d’epoca (oboe, cornamuse e percussioni), che proseguirà lungo corso Palladio verso piazza dei Signori, contra’ Cavour, piazza Castello per poi concludere il percorso in piazza dei Signori. Qui è previsto il cuore dei festeggiamenti già a partire dalle 15 grazie all’animazione con attori e maschere di Ensemble Vicenza Teatro. Ci saranno anche artisti di strada, spettacoli di magia e clownerie con John Sostegni a partire dalle 15.30. Maga Sponchi e Loredana cureranno l’angolo truccabimbi e momenti di animazione.

ELENCO MANIFESTAZIONI