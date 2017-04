Carne allo spiedo per il 1 Maggio alla Spiaggetta del Terzo Ponte

Lunedì 1 maggio a partire dalle 12 il locale Terzo Ponte di Bassano del Grappa in via della Ceramica 7 sarà aperto anche per la Festa dei Lavoratori con un menù dedicato alla carne allo spiedo nell'esclusiva location della "Spiaggetta". Dalle 15 alle 17.30 relax con cocktail in riva al Brenta e dalle 17.30 alle 19 aperitivo musicale con dj set. Infoline per prenotazioni tavoli: 0424.502611.

ELENCO CIBO E VINO