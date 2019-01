Carnaval do Brasil a Vicenza

Venerdì 25 Gennaio 2019 dalle ore 19.30 in poi si svolgerà nella città di Vicenza e più precisamente al Jaèe Ristorante Brasiliano Churrascaria, in via Lanza 25, un Evento Speciale di musica e divertimento.

Ad attenderVi per l’occasione, Sanny, Gloria e tutto lo staff del Jaèe Ristorante Brasiliano Churrascaria, locale che dispone di ampio parcheggio e che si trova a Vicenza, nella zona dell’Auchan.

L’ingresso al party sarà completamente libero e gratuito per tutte/i.

Dalle ore 19.30 in poi ( orario di apertura del locale ) ci si potrà divertire in modo sano, allegro e costruttivo al ritmo delle sonorità più hot e calienti del momento, con svariate hits radiofoniche ma non solo.

Durante L’Evento, per l’occasione, ci sarà come ospite speciale, direttamente da RadioGamma5, nota emittente radiofonica padovana attiva dal 1976 e con sede a Campodarsego ( Padova ), lo speaker LORENZOSPEED*, che da quasi 15 anni conduce il programma radiofonico AMORE Radio Show, arrivato ormai ad 800 puntate, con quasi 5.000 ore di trasmissione e che, nel corso degli anni, ha ospitato in studio, in diretta, artisti di qualsiasi settore e genere, da Deejays / Producers di fama mondiale, a scrittori, bloggers, musicisti, giornalisti ecc. ecc. ecc. In particolare, L’Artista Vicentino, nonostante la sua giovane età, ha al suo attivo un’esperienza quasi trentennale di locali di tutto il Nord Italia, ed anche in giro per il mondo, visto che la sua grande passione per la Club Culture ed il viaggio lo ha portato in svariati Paesi del Pianeta, quali ad esempio, Albania, Argentina, Austria, Thailandia, Belgio, Olanda, Inghilterra, Lussemburgo, Slovenia, Grecia, Francia, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera, ecc. ecc. ecc.

L'Artista Vicentino, tra le altre cose, può vantare nel suo curriculum artistico date ed ospitate ad Eventi di grande prestigio, come ad esempio il Live club di Trezzo sull'Adda ( Milano ) dove ha suonato nello stesso evento che ha visto la presenza di Mauro Picotto ( uno dei Dj italiani più amati di sempre ) e al Cap Creus di Imola per la serata Art of Trance con la presenza di Giuseppe Ottaviani ( probabilmente il Deejay producer italiano del genere Trance più influente del settore ).