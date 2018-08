Carminifesta 2018: musica e cibo in città

Ecco il programma della Carminfesta edizione 2018 - Come sempre ad aspettarvi un ricco stand gastronomico con il famoso Galletto allo spiedo, e una ricca pesca di beneficienza oltre ai nostri spettacoli live.



Mercoledi 29 agosto



ORE 16: inizio TORNEI

ORE 21: LA SETTIMA CORDA VITA VITAE (auditorium)



Giovedi 30 settembre



ORE 16:00 TORNEI SPORTIVI

ORE 19:00 SS MESSA

ORE 19:30 APERTURA STAND GASTRONOMICO

ORE 21:00 OTTO ROCK TRIBUTO VASCO ROSSI (palco esterno)



VENERDI 31 AGOSTO



ORE 16.00 TORNEI SPORTIVI

ORE 19:00 SS MESSA

CON REINCONTRO DEI RAGAZZI DEL CAMPO ESTIVO

Ore: 19 STAND GASTRONOMICO

ORE 21.00 FESTA GIOVANI CON IL DJ (palco esterno)



SABATO 1 SETTEMBRE



ORE 16.00 TORNEI SPORTIVI

ORE 10:00 VISITA GUIDATA AI LUOGHI STORICI DELLA PARROCCHIA

ORE 16:00 TORNEI SPORTIVI e BIMBI SUL PALCO

ORE 19:00 SS. MESSA

ORE 19:00 STAND GASTRONOMICO

ORE 21:30 5TH AVENUE - SERATA FUNKY (palco esterno)



DOMENICA 2 SETTEMBRE



ORE 11.00 SS MESSA FAMIGLIA

ORE 13:00 PRANZO FAMIGLIE

ORE 18:00 MISSA BREVIS DI J.DE HAAN per banda e Coro (chiesa)

ORE 19:00 STAND GASTRONOMICO

ore 20:30 Sound Set Rock melodico acustico ( palco esterno)

ore 22:00 Tombola e lotteria



Tutti i giorno Pesca di beneficienza dalle ore 16:00 e domenica dalle ore 10:00.



Stand Gastronomico tutte le sere dalle ore 19:00 e alla Domencia anche a pranzo



Mostra Fotografica e d'arte in Sacrestia Anrica