Carlo & Giorgio presentano Temporary Show

VENERDI 16 MARZO 2019 - ORE 21.00

TEMPORARY SHOW - LO SPETTACOLO PIU' BREVE DEL MONDO

con Carlo & Giorgio



di Carlo D’Alpaos, Giorgio Pustetto e Cristina Pustetto

Scenografia e Regia Luci Paolo Lunetta

Regia Paul Karg?okris

Genere Comico, Cabaret

Produzione La Banda degli Onesti

Durata 1H 40MIN – Atto unico



Uno spettacolo in linea con i nostri ritmi, perché si sa, non abbiamo un attimo di tempo, le nostre giornate sono talmente piene di impegni da non darci un secondo di tregua: dobbiamo fare tutto e subito in tempo reale, senza fermarci mai e sempre con la sensazione di non avere abbastanza tempo.



Figuriamoci poi potersi concedere un’intera serata a teatro.



E quindi, proprio per venire incontro alle esigenze del pubblico, ecco TEMPORARY SHOW Lo spettacolo più breve del mondo : un’esperienza ai confini della brevità.



PREZZI:



INTERO POLTRONISSIMA (Da Fila 1 a Fila 7 compresa): 21,00€ (19,00€ + 2,00€ DIP)

RIDOTTO POLTRONISSIMA (UNDER 25): 19,00€(17,00€ + 2,00€ DIP)

INTERO POLTRONA (Da Fila 8): 19,00€ (17,00€ + 2,00€ DIP)

RIDOTTO POLTRONA (UNDER 25): 17,00€ (15,00€ + 2,00€ DIP)

PROMO 4 BIGLIETTI IN POLTRONA * : 68,00€ (60,00€ + 8,00€ DIP)



Acquisti Online, Acquisti da Call Center ** (Tel. 199 20 80 02) oppure Prenotazioni Telefoniche (Tel. 338 18 26 765 oppure Tel. 0445 40 19 09) + 1,00€ per ciascun biglietto:

Call Center attivo da Lunedì a Domenica dalle 10.00 alle 21.00.

Prenotazioni Telefoniche da Mercoledì a Domenica dalle 17.00 alle 21.00.



* NOTA 1: Promozione valida solo per posti in poltrona, acquistati in prevendita presso la biglietteria del Teatro Super, fino ad esaurimento posti.



** NOTA 2: Il call center permette l’ acquisto dei soli biglietti INTERO POLTRONISSIMA. L’ acquisto dei biglietti RIDOTTO POLTRONA e RIDOTTO POLTRONISSIMA è possibile solo presso il Teatro oppure tramite prenotazioni telefoniche (Tel. 338 18 26 765 – Tel. 0445 40 19 09).



PREVENDITE DISPONIBILI PRESSO:

– Teatro Super, Viale Trento 28, Valdagno

Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 20.30 alle 23.00

Mercoledì e Sabato dalle 18.30 alle 23.00

Domenica dalle 15.00 alle 22.30

CHIUSO LUNEDI

valdagno@cinemotion.in – Tel. 0445 401909



– Filmusica, Viale Trento 37/39, Valdagno

Lunedì dalle 15.30 alle 19.30

Da Martedì a Sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30

CHIUSO LUNEDI MATTINA E DOMENICA

info@filmusica.it – Tel. 0445 403721



– Discovery Dischi, Piazza Alvise Conte 6, Schio

Da Lunedì a Venerdì dalle 15.30 alle 19.30

Sabato dalle 9.30 alle 19.30

CHIUSO DOMENICA – Tel. 0445 523985