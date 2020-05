Carlo & Giorgio in “Teatro d'asporto”: dal 3 giugno risate a domicilio

Un'estate in compagnia di Carlo & Giorgio. Il noto duo comico veneziano, in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto lancia la rassegna “Teatro d'Asporto”, nell'ambito del cartellone digitale dello Stabile “Una stagione sul sofà”. Quattro spettacoli del loro repertorio da gustare una volta al mese, da giugno a settembre, e che arriveranno direttamente e comodamente a domicilio. Saranno visibili infatti sul canale YouTube di Carlo & Giorgio che intendono, con questa iniziativa, rimanere vicini al loro pubblico nonostante i palcoscenici ancora interdetti e, in un momento difficile a causa dell'emergenza Covid, contribuire a diffondere buonumore e a regalare momenti di comicità.



Si comincia dunque mercoledì 3 giugno ore 20.00 (e fino a domenica 7 giugno ore 24.00 ) con lo spettacolo “Carlo, Goldoni & Giorgio”, che vuole essere un omaggio al maestro della commedia. Qui i due comici entrano ed escono dalle più note scene del teatro goldoniano, intessendo un confronto tra ieri e oggi. Ecco in alcuni flash “I Rusteghi” che si muovono con orrore a contatto con la società di oggi, “Sior Todero Brontolon” anziano dei nostri tempi spodestato da badanti e case di riposo, e via così attraverso “Le baruffe chiozzotte, “La locandiera”, “Il campiello”.

Il secondo spettacolo è previsto mercoledì 1 luglio (ore 20.00 fino a domenica 5 luglio ore 24.00) e sarà “I migliori danni della nostra vita”. A seguire mercoledì 5 agosto (ore 20.00 fino a domenica 9 agosto ore 24.00) “Favolosi” e infine, mercoledì 2 settembre (ore 20.00 fino a domenica 6 settembre ore 24.00) “Esserci o non esserci”.



www.carloegiorgio.it

Facebook.com/CarloeGiorgio

YouTube: https://bit.ly/2vVrDEB