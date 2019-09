"contraria sunt complementa" mostra di Carla Rigato a spazio Scarpa

La pittura colta ed elegante di Carla Rigato, straordinaria artista che ha intrapreso da decenni un viaggio nelle radici dell’essere chiamando a raccolta i colori quali parole assolute, è protagonista a Vicenza con due mostre personali in due importanti e antitetici luoghi della città.



Dopo l'apertura il 14 settembre a "L'Idea" di Maria Luisa Amatori in Piazza dei Signori di fronte alla Basilica del Palladio, uno degli showroom più belli del Veneto, "Contraria sunt complementa" inaugurerà sabato 28 settembre alle ore 18.00 a "Spazio Scarpa” l'open space di 600 metri quadrati progettato nel 1963 dal celebre architetto e designer Carlo Scarpa situato all’ultimo piano di Palazzo Brusarosco Zaccaria, sede dell’importante Biblioteca Internazionale “La Vigna”. Ingresso libero.



L’arte di Carla Rigato si spoglia a nuda verità corporea entrando nella sacralità del respiro silenzioso dello “SPAZIO SCARPA”. Tra ombre e improvvisi baluginii, si viene presi per mano e portati quasi in un labirinto di stanze segrete cariche di sensazioni, di attese, d’improvvise articolate emersioni dove l’Artista crea un’illimitata estensione fra la rarefazione di un chiaroscuro diffuso e della luce irruente, che appare e dispare, poi brulica e si annida tra linee architettoniche mute e monocrome. Un’ulteriore sospensione emotiva nel travaglio della sostanza cromatica che ha tempi regolati da quiete apparente, da urla silenziose, da un equilibrio scosso tra le infinite possibilità delle tinte, nella continua esplorazione delle occasioni dell’esistere tra origine ed eternità, nascita e morte, gioia e sofferenza, lacerti di luce e di buio.



“Contraria sunt complementa” a cura di Marifulvia Matteazzi Alberti, gode del patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia di Vicenza e del Comune di Vicenza; UCAI, Biblioteca Internazionale “La Vigna”, “L’Idea” di Maria Luisa Amatori ed è realizzata con il supporto di Terme Preistoriche Resort & Spa e Astoria Wines.





dal 5 settembre al 6 ottobre 2019

L'IDEA / Piazza dei Signori, 56 - Vicenza

Orario di apertura: dal martedì al sabato 09:30-12.30 / 15.30-19.30. Lunedì chiuso

Per informazioni: lidea@amatori.it / www.amatori.it / tel: 340-7862737

dal 28 settembre al 6 ottobre 2019

inaugurazione sabato 28 settembre ore 18.00

SPAZIO SCARPA / Biblioteca Internazionale "La Vigna" - Palazzo Brusarosco Zaccaria

Contra’ Porta Santa Croce, 1 - Vicenza

Orario di apertura: tutti i giorni 16.00-19.30 / sabato e domenica 10.00-12.30 / 16.00-19.30

Per informazioni: www.lavigna.it / tel: 340-7862737

www.carlarigato.it