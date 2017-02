"Cardiologie Aperte": controlli gratuiti e prevenzione a Valdagno e Arzignano

Le cardiologie di Valdagno e quella di Arzignano, rispettivamente venerdì 17 e sabato 18 febbraio , saranno aperte al pubblico per una serie di attività di sensibilizzazione rivolte a tutta la popolazione, per l'iniziativa nazionale "Cardiologie Aperte" dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri in collaborazione con la Fondazione Per il Tuo Cuore. E' stata organizzata una "doppia apertura": venerdì 17 febbraio toccherà al "San Lorenzo" di Valdagno, dove dalle 8.30 alle 12.30 presso gli ambulatori di cardiologia sarà possibile sottoporsi gratuitamente alla misurazione della pressione arteriosa, ad un elettrocardiogramma e a colloqui con cardiologi per una valutazione personalizzata dei propri livelli e fattori di rischio; inoltre a partire dalle 10 nella sala d'attesa del laboratorio analisi si terrà un incontro pubblico con una serie di interventi di esperti sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Sabato 18 febbraio il testimone passerà all'Ospedale Cazzavillan di Arzignano, dove presso gli ambulatori di cardiologia dalle 9 alle 12 sarà possibile sottoporsi a colloqui con cardiologi per una valutazione personalizzata, mentre dalle 10 in sala riunioni della direzione medica si terrà anche in questo caso un incontro pubblico sui fattori di rischio e su come prevenire le malattie cardiovascolari. In entrambi gli eventi sono previsti interventi da parte di medici, infermieri e altri esperti sull'applicazione dei corretti stili di vita, ma anche informazioni su come comportarsi in caso di dolore toracico o di arresto cardiaco, con la distribuzione di opuscoli e con la possibilità di usufruire di manichini per la simulare le manovre basilari della rianimazione cardiopolmonare. La partecipazione è gratuita e aperta a tutta la popolazione. Le iniziative sono state organizzate grazie alla disponibilità volontaria del personale medico e infermieristico dell'Unità Operativa di Cardiologia di Arzignano e Valdagno, del Pronto Soccorso di Arzignano e di Lonigo e grazie alla partecipazione delle Associazioni "Amici del Cuore" di Arzignano e della Valle dell'Agno, nonché dell'Associazione Nordic Walking e "Sogit". Per informazioni: Azienda ULSS 8 Berica - Ufficio Stampa IndustriAdv - www.industriadv.com - 049.723461 - Fax 049.8729364.

