"Cardfight Vanguard Team Store Qualifier": qualificazioni al campionato italiano

In tutti i sabati di mese di aprile si terrà il "Cardfight Vanguard Team Store Qualifier" al centro "Dominio Ti Porta in Altri Mondi" di Vicenza in via Gorizia 1/A con sei tornei per accedere al Campionato Italiano. Ogni torneo in formato "Costruito" è con la formua "Win a Box", cioè si vince un box di vanguard diviso tra tutti i partecipanti se ci sono abbastanza giocatori. "Cardfight Vanguard" è un gioco di carte collezionabili creato da una collaborazione fra Akira Itō (Yu-Gi-Oh! R), Satoshi Nakamura (Duel Masters) ed il presidente della Bushiroad Takaaki Kidani. Nel 2011 la TMS Entertainment ha prodotto una serie televisiva anime basata sul gioco di carte e trasmessa in Giappone su TV Tokyo dall'8 gennaio 2011 al 31 marzo 2012 per 65 episodi. In Italia la serie viene trasmessa su K2 dal 9 maggio 2016 e pubblicata on line via streaming sul canale ufficiale di You Tube dal 27 marzo 2017. Quota di iscrizione: 7 euro a persona.

PROGRAMMA CON LE DATE E ORARI:

SABATO 1 APRILE 15:30

SABATO 8 APRILE 15:30

GIOVEDI 13 APRILE 15:30

SABATO 15 APRILE 15:30

SABATO 22 APRILE 15:30

SABATO 29 APRILE 15:30

