"Caratteri Mobili" a Lonigo: il festival della letteratura e delle arti varie

Da venerdì 12 a domenica 14 maggio si terrà a Lonigo "Caratteri Mobili", il festival della letteratura e delle arti varie con una serie di eventi tra incontri, musica, arte, teatro e cinema. Un vero e proprio "salotto culturale" a tutto tondo con mostre, spettacoli e conferenze insieme a personaggi illustri nelle affascinanti location di Palazzo Pisani e del Teatro Comunale Giuseppe Verdi, in cui studiosi e appassionati potranno incontrarsi, confrontarsi e degustare le prelibatezze dalla cucina locale. Ancora in via definizione il programma completo.

PROGRAMMA: annunciati per ora solo due appuntamenti al Teatro Comunale: Vittorio Sgarbi con l'incontro "Rinascimento Veneto tra Paolo Veronese e Andrea Palladio" (venerdì 12 maggio alle 21) e lo spettacolo teatrale "Shakespeare Amore Mio" con Maximilian Nisi (sabato 13 maggio alle 21).

OSPITI: saranno presenti Don Antonio Mazzi, il giornalista Antonio Caprarica, l'attrice Gloria Guida, lo scrittore Gigi Garanzini, la senatrice e biologa Elena Cattaneo, lo scrittore Folco Terzani, il medico e scrittore Gianpaolo Guida e molti altri ospiti famosi. Contatti: info@festivalcaratterimobili.it - www.festivalcaratterimobili.it - 0444.720237 (nei giorni feriali dalle ore 10 alle 14) - 349.5645282.

