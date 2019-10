capoeirinha - open day gratuito

Ricomincia il progetto CAPOEIRINHA ovvero le lezioni di approccio ludico alla capoeira della scuola Bimba Meu Mestre!



Pensate per bambini da 3 a 5 anni, le lezioni sono tenute da Carlotta ("Cigarra") Insegnante di Capoeira Regional per i corsi bambini e ragazzi della nostra scuola, insignita del titolo di "Professora de Capoeira" dalla Federazione di Capoeira dello stato di Goiàs (Brasile).



La partecipazione a questo primo Open Day è gratuita: è obbligatoria la prenotazione scrivendo a capoeiraregionalvicenza@gmail.com (10 posti disponibili).



Vi aspettiamo sabato 28 ottobre dalle 10:30 (durata lezione: 1 ora) presso il Centro Cultural Bimba Meu Mestre in viale Trissino, 24 a Vicenza!



Questo open day è propedeutico all'inizi o del successivo corso in 5 lezioni che si svolgerà per 5 lunedì successivi a partire dal 4 novembre 2019 dalle 16.30 alle 17.30 presso la nostra sede.

