"Capodanno Sotto la Luna Piena": ciaspolata e cenone a Mezzaselva di Roana

Domenica 31 dicembre alle 17.30 Asiago Guide organizza l'escursione "Capodanno Sotto la Luna Piena" con ciaspolata e cenone allo Chalet Grizzly a Mezzaselva di Roana in via Verenetta per una grande festa tra i monti dell'Altopiano dei Sette Comuni. Ritrovo nel piazzale Verenetta a quota 1650 metri. Qualora non ci fosse neve a sufficienza si effettuerà una normale passeggiata con scarponcini da montagna.

Dopo un aperitivo di benvenuto partenza alle 18 circa con le ciaspole per una facile passeggiata nel silenzio dei boschi ed il candore dei pascoli delle malghe, per godersi il panorama sulla conca di Asiago. Al rientro verso le 20.30/21 allo chalet musica live e cenone a buffet per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.

Costo: 75 euro (comprensivi di aperitivo, escursione, assicurazione, eventuale noleggio ciaspole, cenone, bibite)

Prenotazione obbligatoria fino esaurimento posti: info@asiagoguide.com - 346.2379118.

