Capodanno ROCK al Vinile: un frullato di musica

Il 31 dicembre dalle 23 alle 6 la discoteca "Vinile" di Rosà presenta l'evento "Capodanno Rock" con una nottata musicale a 360 gradi per un "frullato musicale" dal revival al rock fino al reggae e alla new wave per festeggiare insieme il nuono anno nella 45^ stagione del locale. Le sonorità in ordine: dalle ore 23 alle 1 revival anni '60-'70; dalle ore 1 alle 3 rock anni '80-'90-2000; dalle ore 3 alle 4 indie e reggae; dalle ore 4 alle ore 6 new wave anni '80.

La scaletta:

Sonorità sfrenate con la migliore musica:

Dalle ore 23 alle 01 ✓ ✿ 60’s & 70’s ✿ Oldies Hits

Dalle ore 01 alle 03 ✓ 80's Parade + Best of 90’s – 2000

Dalle ore 03 alle 04 ✓ Indiemania + Last Nite - Reggae

Dalle ore 04 alle 06 ✓ Dead Party + New Wave

Prezzi

✭ Ingresso Donna € 13,00 consumazione inclusa

✭ Ingresso Uomo € 15,00 consumazione inclusa



Non servono prevendite ne tessere, si entra direttamente in serata!



ACCESSO

✭ Vinile aperto dalle ore 23:00 alle ore 06:00

✭ Non servono Tessere

✭ No Dress Code

✭ ⛔-18



SERVIZIO CLIENTI

Dalle 10.00 alle 19.00, tutti i giorni

☎ 347 1601429



VINILE

Via Capitan Alessio 9436027 Rosà (VI)

http://www.viniledisco.it/

1974-2019 /// 45° SEASON OF VINILE