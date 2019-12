Capodanno in Piazza dei Signori a Vicenza

Il Capodanno di Vicenza” in piazza dei Signori sarà un evento da vivere in famiglia o con gli amici, con festeggiamenti che iniziano già alle 11 di mattina, martedi 31 dicembre, la festa poi si animerà dall'ora dell'aperitivo con musica e divertimento per ogni età, il culmine con le danze ci porterà a festeggiare insieme la mezzanotte per poi proseguire fino alle due del mattino con brindisi e auguri.

Sarà una maratona non stop a ingresso libero in cui tutte le generazioni, dai bimbi, ai giovani, agli adulti, troveranno la proposta giusta per festeggiare in allegria e serenità l'arrivo dell'anno nuovo.

L’idea di non limitarsi ad animare la notte, ma festeggiare per tutto il giorno il passaggio dal vecchio al nuovo anno consentirà di rendere ancor più attrattivo il centro storico. Sarà una festa da vivere intensamente nella bellissima piazza, durante il giorno e alla sera, dall’ora dell’aperitivo alla mezzanotte.

Il programma del “Il Capodanno di Vicenza” è stato concepito ponendo l’attenzione sulle famiglie.

31 dicembre

Ore 11 apertura dello stand, in stile “baita di montagna”, con cioccolata calda, the, vin brulè e bombardini caldi che continueranno tutto il pomeriggio. Nel frattempo anche i più piccini troveranno l’intrattenimento dedicato a loro, sempre a partire dalla mattina con giochi, cori, canti e trucca-bambini.

Alle 18 il cuore della festa si sposterà al centro di piazza dei Signori, luogo ideale per l'aperitivo prima di andare a cena.

Alle 22, infine, prenderà il via la serata rigorosamente dance animata da performer, dj e ballerine dal grande palco allestito a fianco dell'albero di Natale. Sul palco e in console si alterneranno artisti del calibro di Aryfashion, vocalist del Motorshow, Thorn, performer attivo a livello internazionale e Ares Favati . I dj saranno invece Andrea Bozzi, Gianni B, Giulio Palm Beach, professionisti del ritmo capaci di far ballare chiunque.

Alle 23.50 inizierà il countdown.

Dopo mezzanotte si proseguirà con tanta musica, balli e spettacoli fino alle 2 del primo giorno dell’anno.

Foto da Facebook