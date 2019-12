Capodanno al Rifugio Monte Verena: ciaspolata, cena, slittabus

Per chi ama la montagna il Rifugio Monte Verena è il posto ideale. Un altro anno sta per finire e anche quest'anno al Rifugio forte Verena sono pronti a festeggiare con voi.

Pronti a dare il benvenuto al 2020 a quota 2020 metri?

Prima della cena assieme agli amici delle guide altopiano che vi accompagneranno dal rifugio Verenetta fino al forte Verena, si avrà modo di fare una bella ciaspolata in compagnia (neve permettendo).

Per chi volesse è possibile salire anche con la slittabus per poi cenare e fare un bel brindisi in compagnia. ù

Per info programma più dettagliate

Tel. 348 816 2889