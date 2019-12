Capodanno a Villa Pigalle: cenone, hotel e disco con 5 sale per ballare

ll Termine “Maratona” rende bene l’idea di questa proposta dell’Hotel Villa Pigalle di Tezze sul Brenta (Vicenza), una delle feste di capodanno più grandi d’Italia, davvero ben organizzata e che da molti anni propone la sua formula di successo:

Ben 30 (trenta!) ore di musica e festeggiamenti, ben 5 sale con 5 generi diversi di intrattenimento. Tra tutti, spicca il genere disco con la presenza dei mitici Dj, che si alterneranno tutta la notte durante il mitico after hours.

Nelle 5 sale ci saranno diverse situazioni, ma dopo la mezzanotte sarà possibile muoversi liberamente dall’una all’altra (i saloni sono comunicanti).

1) VILLA PIGALLE CLUB Gold Winter:

Dalle 20 alle ore 10.00 del 01-01

Commerciale Dance Animazione Gran Varietà

THORN

LADY HELEN

MARCO BAXO

BEPPE SHOW

Francesco Capodacqua

2) PRIVEE’ CLUB PARIS:

Intrattenimento fino alle ore 10.00 del 01-01

Maratona Top Djs and Producers!

Igor S & LADY BRIAN

Miss BABAYAGA

JEAN PAUL DE PARIS

Marco Bellini

Alfred Azzetto

JOSH BLACKWELL

Paolo Martini

Misteralf

3) SALA LEONARDO DA VINCI:

Gran Cenone dalle ore 21.00 alle 24.00 con intrattenimento fino alle ore 06.00

Orchestra Renzo Biondi

4) HAREM CAFE’:

DEEP HOUSE

BUDDHA BAR - CAFE’ DE PARIS - FORMENTERA DE NOCE

5) SALA LATINO AMERICANO:

Gran Cenone dalle ore 21.00 alle 24.00 con intrattenimento fino alle ore 06.00

Caliente sabor de la salsa con animazione balli di gruppo & reggaeton ... dj STEVE

“DJ & Animazione Afrekete Baile

Equi se baila - Escuela Afrekete - Cuba mia”

6) SALA SILVER:

Gran cenone di capodanno con LUCA B

> CENONE DI CAPODANNO

Menu di carne e pesce

• Per vedere il programma completo e i vari menù: www.villapigalle.it/capodanno

• Disponibili in abbinamento camere e suite in hotel, ovviamente con orari di arrivo e partenza adeguati alla lunga serata.

• Disponibile Servizio Limousine per Andata e Ritorno

• Prezzi a partire da 25€

CAPODANNO D'ITALIA HOTEL VILLA PIGALLE

Cenone, hotel e disco con 5 sale da ballare.

30° anniversario.

www.villapigalle.it/capodanno