Capodanno a Villa Bonin: cena e balli

Villa Bonin per festeggiare il nuovo anno ha in programma un Capodanno 2020 esplosivo, con proposte culinarie studiate per l'occasione e grandi ospiti alla console.

I festeggiamenti di Capodanno a Villa Bonin iniziano alle 20 con l'aperitivo di benvenuto. Alle 21 tutti a tavola, scegliendo tra il Gran Cenone di San Silvestro e la Cena Italian Style. Chi arriva dopo cena può accedere a Villa Bonin già dalle 22.30.

A mezzanotte, si brinda al nuovo anno, e ci si delizia con un buffet di dolci. Poi ci si scatena in pista fino all'alba per celebrare il Capodanno in allegria.

L'ospite più atteso è Rudeejay, dj producer tra i più affermati in Italia, molto seguito sui social e stimato dai colleghi per produzioni e mash up. Una garanzia in main room è anche Andrea Bozzi, punto di riferimento dell'universo Besame. Chiude Gianmaria Veronese.

Sul palco ci sarà anche Aryfashion, un mix di bravura ed energia. E poi Thorn, uno tra i performer più scatenati. Ad affiancarli c'è anche Ares Favati, una delle voci più attive nei club italiani.

Una festa senza fine per accogliere la prima notte del nuovo anno nel giusto mood e stile, ballando fino alle prime luci del 2020!

**L’EVENTO PIÙ ATTESO**

IL CAPODANNO 2020

☞ dalle 20:00

APERITIVO DI BENVENUTO

☞ dalle 21:00

INIZIO “GRAN CENONE DI SAN SILVESTRO” E “CENA ITALIAN STYLE”

☞ dalle 22:30

APERTURA DISCOTECA CON INTRATTENIMENTO MUSICALE E LIVE

☞dalle ore 00:00

BUON 2020, BRINDISI E BUFFET DI DOLCI

☞dalle ore 00:05

MUSICA E DIVERTIMENTO FINO ALLE PRIME LUCI DELL'ALBA

Durante la nottata grande buffet e colazione per tutti!

==LINE UP==

✔ DINNER LIVE SHOW

* LUCA B.

✔ MAIN ROOM

*GUEST DJ Rudeejay

* ANDREA BOZZI

* GIANMARIA VERONESE

* VOICE ARYFASHION

* VOICE THORN

* VOICE ARES FAVATI



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::LA CENA::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

====== IL CENONE DI SAN SILVESTRO - MENU GALA ======

APERITIVO DI BENVENUTO IN PIEDI

Prosecco DOC extra dry Montelvini,

Cocktail Mimosa, Cocktail Bellini by Canella, Cocktail Analcolici

Finger food assortiti con cocktail di gamberetti, polpettine di manzo alla paprika, surimi con salsa teriyaki, peperoncini ripieni al tonno, minicaprese, baccalà mantecato, carpaccio di tonno e salmone affumicato, insalatina di mare con olive taggiasche, cestini di pasta brisé con salsa al tartufo, mini burger multicolor, scaglie di parmigiano, olive giganti di cerignola e sfogliatine miste specialità da forno.



SERVITI AL TAVOLO

Spiedino reale con capasanta, piovra e gamberone su pinzimonio di verdurine, spuma alla zucca e croccante al pistacchio;

Cialda all’olio extravergine d’oliva con spadellata di porcini, burratina affumicata e Pata Negra iberico

Gran selezione Carnaroli con scampi e coulis ai lamponi sfumato allo champagne

Agnoli al tartufo nero e asiago DOP su soffice al pepe rosa ed erbette provenzali

Ghiacciata al lime con vodka belvedere

Filetto di Manzetta Prussiana alla griglia con patate al forno, ratatouille di verdure e lenticchie del buon augurio

Tartelletta di pasta frolla caramellata con crema chantilly, frutti di bosco freschi e croccante ai due cioccolati accompagnata da gelato alla vaniglia

Piccola pasticceria e frutta di stagione a centro tavola

VINI:

Sauvignon IGT di Lenardo - Friuli Venezia Giulia

Azobé (corvina e merlot) IGT Piona - Veneto

acqua minerale naturale Levissima e frizzante S. Pellegrino

Selezione Caffè Vero

ore 00.00 brindisi con Franciacorta brut Contadi Castaldi



====== CENA ITALIAN STYLE ======

APERITIVO DI BENVENUTO IN PIEDI

Prosecco DOC extra dry Montelvini,

Cocktail Mimosa, Cocktail Bellini by Canella, Cocktail Analcolici

Finger food assortiti con cocktail di gamberetti, polpettine di manzo alla paprika, surimi con salsa teriyaki, peperoncini ripieni al tonno, minicaprese, baccalà mantecato, carpaccio di tonno e salmone affumicato, insalatina di mare con olive taggiasche, cestini di pasta brisé con salsa al tartufo, mini burger multicolor, scaglie di parmigiano, olive giganti di cerignola e sfogliatine miste specialità da forno.

SERVITI AL TAVOLO

Selezione di salumi tipici: sopressa veneta, prosciutto crudo di Parma, speck trentino

Selezione di formaggi tipici: Asiago di malga, pecorino romano dolce, montasio DOP

schiacciatine, focacce al rosmarino e pane carasau

Caserecce all’uovo con ragù di carni bianche e misto bosco

Lasagnetta alla bolognese

Gran selezione di pizze artigianali al tagliere

Pandoro della tradizione con crema al mascarpone

Frutta a centro tavola

Birra Bionda "Baffo Moretti" in Caraffa

Lambrusco DOC 2018 "Lini" Emilia Romagna

Acqua minerale naturale Levissima e frizzante S. Pellegrino

Selezione Caffè Vero

ore 00.00 Brindisi con Prosecco DOC Extra Dry "Montelvini"

***LA NOTTE DI VILLA BONIN***

𝐋𝐀 𝐍𝐎𝐓𝐓𝐄 𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟐:𝟑𝟎

COMPRENSIVO DI INGRESSO IN DISCOTECA E BRINDISI DI MEZZANOTTE

✔ ENTRO IL 30.12 PREVENDITA INGRESSO DISCOTECA CON 2 CONSUMAZIONI - disponibile alle casse in serata o ONLINE al seguente link http://bit.ly/Prevendite_Capodanno2020_VillaBonin

UOMO 22 EURO - DONNA 18 EURO

✔ IN SERATA INGRESSO DISCOTECA CON CONSUMAZIONE

UOMO 22 EURO - DONNA 18 EURO

✔ 𝐂𝐄𝐍𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐈 𝐆𝐀𝐋𝐀

COMPRENSIVO DI INGRESSO IN DISCOTECA E BRINDISI DI MEZZANOTTE

PRENOTAZIONE ENTRO IL 25.12

UOMO 87 EURO - DONNA 67 EURO

PRENOTAZIONE DOPO IL 25.12

UOMO 100 EURO - DONNA 80 EURO

✔ 𝐂𝐄𝐍𝐎𝐍𝐄 𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈𝐀𝐍 𝐒𝐓𝐘𝐋𝐄

COMPRENSIVO DI INGRESSO IN DISCOTECA E BRINDISI DI MEZZANOTTE

PRENOTAZIONE ENTRO IL 25.12

UOMO 67 EURO - DONNA 57 EURO

PRENOTAZIONE DOPO IL 25.12

UOMO 70 EURO - DONNA 60 EURO

✔AC HOTEL (hotel convenzionato)

INFO E PRENOTAZIONI +39 349 493 84 49

82€ CAMERA DOPPIA INCLUSO BREAKFAST A BUFFET FINO ALLE 12.00 LATE CHECKOUT ORE 15:00