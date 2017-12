Capodanno 2018: musei, monumenti, mostre e parchi aperti a Vicenza

MUSEI E MONUMENTI:

Negli ultimi giorni dell’anno i musei rimarranno aperti per accogliere i visitatori. Per tutti i musei civici, per il Museo diocesano e per il Museo del Gioiello è prevista la chiusura lunedì 1 gennaio.

Teatro Olimpico e Museo Naturalistico Archeologico saranno aperti come d’abitudine dalle 9 alle 17 (ultima entrata 16.30).

Palazzo Chiericati sarà aperto dalle 9 alle 17 (ultima entrata 16.30) dalla domenica al giovedì, e dalle 9 alle 19 (ultima entrata 18.30) il venerdì e il sabato.

La chiesa di Santa Corona sarà aperta dalle 9 alle 17, ultima entrata 16.30. Tutti i sabati riapertura alle 17.30 per la Santa Messa. L’ingresso è sempre gratuito al Museo del Risorgimento e della Resistenza (orario: 9-13 e 14.15-17; ultima entrata 16.30). Per informazioni: www.museicivicivicenza.it

Infine, il Museo Diocesano sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il 31 dicembre osserverà l’orario dalle 10 alle 14.

Il Museo del gioiello sarà aperto tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 9 alle 12 dal martedì al venerdì e dalle 11 alle 19 il sabato e la domenica.

Le Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari e il Palladio Museum rimarranno aperti anche l’1 gennaio.

Le Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari (orario 10-18) saranno aperte tutti i giorni. Il 31 dicembre saranno visitabili dalle 10 alle 14, l’1 gennaio dalle 14 alle 18. Il Palladio Museum (orario 10-18) resterà aperto il 31 dicembre dalle 10 alle 14 e l’1 gennaio dalle 14 alle 18.

Per l’acquisto dei biglietti di ingresso ci si può rivolgere all’Ufficio Iat (Informazione accoglienza turistica) in piazza Matteotti 12 (a fianco entrata giardino del Teatro Olimpico) aperto dalla domenica al giovedì dalle 9 alle 17.30, venerdì e sabato dalle 9 alle 18.30. L’1 gennaio è aperto dalle 13.30 alle 17.30. Tel. 0444320854, email: iat@comune.vicenza.it

La biglietteria al Museo Naturalistico Archeologico, in contra' Santa Corona 4, è aperta da martedì a domenica, dalle 9 alle 12.30 e dalle 13 alle 16.45. Chiuso l’1 gennaio. Tel. 0444 320854, email: iat@comune.vicenza.it

L’Infopoint in Basilica palladiana è a disposizione per la vendita del biglietto unico speciale mostra "Van Gogh. Tra il grano e il cielo" e del biglietto speciale ridotto Palazzo Chiericati. dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 17, dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 18.30 - Tel. 0444222855

MOSTRE:

La mostra “Van Gogh. Tra il grano e il cielo” in Basilica palladiana rimarrà aperta domenica 31 dicembre 2017 dalle 9 alle 2 di notte e lunedì 1 gennaio 2018 dalle 10 alle 20 www.lineadombra.it

La mostra itineranti Paolo Rossi - Great Italian Emotions e l'Italia dell'82, a Palazzo Cordellina, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18, sarà chiusa l’1 gennaio 2018. http://www.pablitogreatitalianemotions.com/

PARCHI:

Infine si segnala che Parco Querini è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 17, rimane chiuso l’1 gennaio.

TRENINO DI NATALE:

Da venerdì 22 dicembre al 6 gennaio il trenino di Natale circolerà in centro storico tutti i giorni, dalle 11 alle 19 (2.50 euro a persona (tariffa sia adulti che per bambini).

Gli eventi si possono consultare sul sito www.comune.vicenza.it al link: /www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/186364