Saliranno nel "palcoscenico" di Palazzo Cordellina questo sabato docenti e allievi del Conservatorio di Vicenza per uno straordinario concerto di musica indiana, dal titolo "SUR - Il canto dell'India", a cura del Dipartimento Musiche Tradizionali. “I Sabati Musicali” a Palazzo Cordellina. La rassegna, in collaborazione con la Biblioteca Civica Bertoliana, propone di qui alla primavera oltre 20 appuntamenti cameristici a cura delle classi strumentali e vocali dell’Istituto, divenuti ormai una consuetudine del fine settimana per la città berica.

Il programma del concerto

Raga Darbari Kanada:

- alap

- dua (preghiera) in Urdu (KABHI BAN SAVARE)

- drupad in Chautal (ALAKE BANYAU MORA MUKUTA)

Michela Commisso canto dhrupad

Riccardo Meneghini tabla

-----------------------------

Raga Bhupali nello stile chota khyal in tintal

"HE MAHESHWARA MAHADEVA"

Thumri della tradizione semiclassica

bandish ki thumri in tintal raga bhairavi

"BARAJORI KINI RE KANHAIYA"

Marged Flavia Trumper canto khyal

Stefano Grazia tabla

I Sabati Musicali: SUR - Il canto dell'India

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Palazzo Cordellina - ore 17.00

Contra’ Riale 12 - Vicenza