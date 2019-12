Canto di Natale con Calo Presotto a Bassano

“Canto di Natale” è una delle opere più famose di Charles Dickens, pubblicata nel 1843. Un romanzo in cui l’aspetto gotico e fantastico non nasconde l’impegno di critica umana e sociale presente in molti dei libri che l’autore dedica alle disuguaglianze sociali.

Il vecchio Ebenezer Scrooge rifiuta di celebrare le feste, che per lui rappresentano un’inutile interruzione del lavoro e distolgono le persone dall’unica attività che abbia senso, lavorare per guadagnare. Ma nella notte di Natale si ritrova solo, alle prese con i suoi fantasmi. Si rivede bambino a scuola e assiste alla semplicità di chi riesce a godersi la festa, e alla fine si trova al proprio triste funerale. I sogni sono così verosimili che quando si sveglia, al mattino, la sua visione del mondo è cambiata ed egli può finalmente aprirsi all’incontro con le persone che gli stanno intorno.

Carlo Presotto interpreta Scrooge, mentre gli altri attori danno voce ai personaggi dei tre Natali, presente passato e futuro, e ai diversi protagonisti della vicenda.

CANTO DI NATALE - CARLO PRESOTTO / LA PICCIONAIA

Teatro remondini - Via SS. trinita', 8/c Bassano del Grappa

Mercoledì 18 dicembre, ore:21

Platea intero: 25,00 euro

Platea ridotto: 22,00 euro

Galleria intero: 16,00 euro

Galleria ridotto: 14,00 euro