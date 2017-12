"Campodalbero: le sue Contrà, Fontane, Presepi" a Crespadoro

Domenica 26 dicembre alle 13.30 l'associazione Guarda Al Futuro organizza la camminata sportiva natalizia "Campodalbero...le Sue Contrà...le Sue Fontane...i Suoi Presepi..." di 8 km. tra boschi e prati a Campodalbero di Crespadoro in un percorso ad anello, segnalato da piccole stelle comete.

Partenza dalla chiesa parrocchiale del paese in via Chiesa con passaggi per tutte le contrade, presepi e fontane. Lungo il tracciato tra una fontana e l'altra si troveranno nelle tinozze in legno con i presepi, realizzati dai ragazzi della scuola A. Melotto di Chiampo. L'atmosfera natalizia sarà garantita anche da piccole candele galleggianti e al calar della sera i presepi verranno illuminati da fili di luci natalizi.

Tutti i presepi nelle fontane potranno essere visitati anche in auto fino a domenica 7 gennaio 2018.

