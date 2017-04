Campionato Regionale Giovanile Fidal Corsa in Montagna 2017 ad Enego

Martedì 25 aprile alle 9.30 si terrà il Campionato Regionale Giovanile Individuale e Società Fidal di Corsa in Montagna Giovanile 2017 per le categorie Ragazzi, Cadetti, Allievi-e presso l'Area Sportiva “Zante” di Enego in collaborazione con l’ASD LaEnegoMarcesina.

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO: la competizione si svolge sulla distanza omologata FIDAL 2017 di: Femminili: • Ragazze 1.000 m • Cadette 1.740 m • Allieve 3.000 m / Maschili: • Ragazzi 1.000 m • Cadetti 3.000 m • Allievi 4000 m La partenza avverrà per tutte le categorie presso l’area sportiva “Zante”. Lungo i percorsi sono previsti punti di controllo. E’ previsto il ristoro alla partenza / arrivo, ove vi saranno anche i spogliatoi.

PARTECIPAZIONE - NORME TECNICHE: possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2017, appartenenti alle Società affiliate alla FIDAL. Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato “Regolamento Regionale Corsa in Montagna 2016” del CRV, sul Vademecum Attività 2017 e al RTI 2016. Gli atleti iscritti devono essere tesserati entro il giorno 24/04/2017, saranno esclusi dall’ordine di partenza gli atleti tesserati successivamente, a seguito di verifica.

NORME DI CLASSIFICA di COMBINATA PER SOCIETA’: agli atleti squalificati o ritirati non verrà assegnato alcun punto. Verranno stilate le seguenti classifiche di combinata : Ragazze + Ragazzi, Cadette + Cadetti ed Allieve + Allievi, sommando tutti i punteggi conseguiti dagli atleti delle varie società individualmente, con le modalità sopra descritte. La gara promozionale degli esordienti è riservata esclusivamente agli Esordienti “A” femminili e maschili della provincia di Vicenza.

ISCRIZIONI E CONFERMA: Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente “on-line” sul sito del Comitato Regionale Veneto FIDAL entro le ore 24 di giovedì 20/04/2017 . Potranno essere accettate iscrizioni sul posto fino a 60 minuti prima dell'inizio della gara previo il pagamento di un’ammenda di 5 euro da sommare alla tassa di iscrizione prevista dal regolamento regionale. La quota d’iscrizione, da versare al ritiro pettorali, è di 1 euro per ogni atleta del settore giovanile e di 2 euro per gli Allievi/e. Il giorno della gara, presso la segreteria e a partire dall’ora fissata per il ritrovo, le società potranno ritirare, attraverso un loro rappresentante, la busta contenente l'elenco degli iscritti/e ed i pettorali di gara. Potrà essere effettuato il controllo d'identità agli atleti partecipanti con tessera federale e documento di riconoscimento validi, al momento dell’appello, prima della gara.

VARIAZIONI: Fino a 60 minuti prima della gara sarà possibile effettuare sostituzioni con atleti non iscritti, ma tesserati entro la chiusura delle iscrizioni on line. Il Delegato Tecnico della manifestazione può, per esigenze tecniche/organizzative, variare il programma orario e/o accorpare categorie, mantenendo le gare a seguire.

PROGRAMMA TECNICO:

ore 9:30: Ritrovo giuria e concorrenti

ore 10: Chiusura conferme

ore 10.30: Partenza Esordienti Femminili - Gara Promozionale

ore 10.35 Partenza Esordienti Maschili - Gara Promozionale

ore 10.40: Partenza Ragazze 1.000 metri

ore 10.50: Partenza Ragazzi 1.000 metri

ore 11: Partenza Cadette 1.740 metri

ore 11.15: Partenza Cadetti 3.000 metri

ore 11.35 Partenza Allieve 3.000 metri

ore 12: Partenza Allievi 4.000 metri

ore 14.30: Premiazioni

CLASSIFICHE: saranno redatte classifiche di gara di giornata delle singole categorie e di combinata a società.

PREMIAZIONI INDIVIDUALI: saranno premiati i primi 6 di tutte le categorie femminili e maschili. Ai vincitori di ciascuna categoria, sarà assegnata la maglia di Campione Regionale Veneto 2017 di Corsa in Montagna Individuale.

PREMIAZIONI DI SOCIETA’: saranno premiate le prime 3 società di ogni combinata : Re+Ri, Ce+Ci e Ae+Ai. Alle società vincititrici di ciascuna combinata sarà assegnata la maglia di Campione Regionale Veneto 2017 di Corsa in Montagna di Società. Eventuali altri premi saranno resi noti all’inizio della manifestazione.

INFORMAZIONI: Comitato Regionale Veneto FIDAL - 049.8658355 www.fidalveneto.it

ORGANIZZAZIONE: ASD LaEnegoMarcesina / Fincato Denis 335.1224.644 e-mail : info@laenegomarcesina.it Delegato Tecnico : Maoret Enzo 334.8579.675 e-mail : stemaoret@tiscali.it Delegato del CRV : Pavei Giulio e-mail : pavei@fidalveneto.it

NOTIZIE LOGISTICHE: il campo gara si trova a nord-ovest del centro abitato di Enego.

PASTA PARTY: sarà predisposto un pasta party per atleti ed accompagnatori al costo di 5 euro.