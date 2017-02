Campionato Regionale Ginnastica Ritmica: 2° prova al Palatezze di Arzignano

Domenica 19 febbraio dalle 9 alle 19.30 si svolgerà al Palatezze di Arzignano in via Mameli 15 la seconda prova del "Campionato Regionale di Ginnastica Ritmica" con 200 atlete provenienti da tutto il Veneto. La gara regionale PGS sarà valida per le qualificazioni alle fasi nazionali con le categorie: A – B – C – D. La manifestazione sportiva è organizzata dalla società sportiva "Ginnastica Athena" di Arzignano, che quest’anno festeggerà il suo venticinquesimo anniversario di attività. Un traguardo importante per una società, che accoglie centinaia di ragazze con la passione per la ginnastica ritmica grazie ad uno staff dirigenziale ed organizzativo molto affiatato e solido. Partecipazione libera e gratuita.

