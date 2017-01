Campionato Regionale Aics Pattinaggio Artistico Rotelle dei Gruppi Spettacolo

Sabato 28 e domenica 29 gennaio si terrà il Campionato Regionale Aics di Pattinaggio Artistico a Rotelle dei Gruppi Spettacolo presso il Palazzetto dello Sport di Montebello Vicentino in piazzale del Donatore. Il programma di sabato prevede le esibizioni dei gruppi giovanissimi promozionali alle 14.30, dei gruppi jeunesse alle 15, dei grandi gruppi promozionali alle 16, dei quartetti jeunesse alle 18.30 e dei gruppi senior promozionali alle 19.30: a seguire le premiazioni. Domenica sono previste le gare dei piccoli gruppi divisione nazionale alle 10, dei quartetti promozionali alle 11, dei quartetti classici alle 12, dei quartetti divisione nazionale alle 15.30 e dei piccoli gruppi alle 17.30: a seguire le premiazioni. Molti gruppi di pattinaggio del vicentino saranno presenti per la manifestazione (Ardor Cornedo, Skating Zanè, Costabissara Pattinaggio, Skating Club Marano, Gruppo Pattinatori Scledensi, Pattinaggio Artistico Carrè, Associazione Sportiva Valdagno, Pattinaggio Dueville, Pattinaggio Artistico Malo, Asd Fara, Pattinaggio Artistico Montecchio Precalcino, Asd Molvena-Mason, Castelgomberto New Skate, Pattinaggio Artistico San Vito di Leguzzano, Pattinaggio Sarcedo). L'evento è organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Montebello Hockey e Pattinaggio. Ingresso libero. Per informazioni: 349.1314465 - 348.9140401 - infopattinaggio@pattinaggiomontebello.it.

