Campionato Provinciale Società di Atletica 2017 per Ragazzi e Cadetti a Vicenza

Sabato 29 e domenica 30 aprile si terrà allo stadio "Guido Perraro" di Vicenza in via Rosmini 8 il Campionato Provinciale di Società di Atletica riservato alle categorie Ragazzi e Cadetti maschili e femmnilini, tesserati con le società affiliate alla Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) della provincia di Vicenza per il 2017.

ISCRIZIONI ON-LINE (solo per le società FIDAL) Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line entro le ore 24 del venerdì antecedente al fine settimana di gare.

CONFERME E VARIAZIONI: corse: dovrà essere fatta da un rappresentante della società al ritrovo entro e non oltre la chiusura iscrizioni. Concorsi: direttamente in pedana dall’atleta fino a 15 minuti prima dell’inizio della gara

NORME DI PARTECIPAZIONE CAT. RAGAZZI/E: ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti. Ciascun atleta dovrà partecipare, in ogni giornata di gara, a due prove scegliendo, all’atto dell’iscrizione,: nella prima e quarta giornata una gara di corsa e una gara di lancio; nella seconda e terza giornata una gara di corsa e una gara di salto. Le gare di corsa si correranno a “serie”. Nei concorsi (lungo - peso - vortex) le prove a disposizione per ogni atleta sono tre, mentre nell’alto i tentativi a disposizione per ogni atleta sono un massimo di due per ciascuna misura. Ad ogni manifestazione provinciale, dove la categoria ragazzi/e parteciperà, sarà prevista una quota di iscrizione di 0,50 euro per gara (solo per gli atleti tesserati con società della FIDAL).

NORME DI PARTECIPAZIONE CAT. CADETTI/E: ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti. Ciascun atleta può prendere parte a due gare più la staffetta, non superando le due gare nella stessa giornata durante lo svolgimento della manifestazione. Nei concorsi ciascun atleta ha a disposizione quattro prove e tre tentativi per misura nell’alto e nell’asta. Gli atleti partecipanti alle gare dei m 1000 – m 2000 – m 1200st. e Marcia, possono effettuare altre gare nella stessa giornata di lunghezza inferiore ai m 200 (staffetta compresa). Ad ogni manifestazione provinciale, dove la categoria cadetti/e parteciperà, sarà prevista una quota di iscrizione di 0,50 euro per gara (solo per gli atleti tesserati con società della FIDAL)

PREMIAZIONI: medaglia del Comitato Provinciale ai primi 6 Ragazzi e ai primi 6 Cadetti/e.

MANIFESTAZIONE: l’eventuale rinvio o annullamento della manifestazione sarà deciso dalla maggioranza delle società su richiesta del Giudice d’Appello della manifestazione In caso di rinvio della manifestazione: se il rinvio non è superiore ai sette giorni valgono le iscrizioni fatte; oltre i sette giorni le iscrizioni on line verranno annullate e rifatte. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione.

PROGRAMMA TECNICO - PRIMA GIORNATA: RAGAZZE: 60 – 60hs – Vortex – Peso gomma kg. / CADETTI : 80m –300 Hs. – 1000 – MARCIA Km. 5 – TRIPLO – ALTO - GIAVELLOTTO – MARTELLO – PESO - 4x100 / CADETTE : 80m –300 Hs. – 1000 – MARCIA Km. 3 – LUNGO - ASTA GIAVELLOTTO – PESO – 4x100

PROGRAMMA TECNICO - SECONDA GIORNATA: RAGAZZI : 1000 – MARCIA – lungo – alto CADETTI : 300 – 2000 – 1200sp - 100hs – LUNGO – DISCO Kg. 1,5 – ASTA / CADETTE : 300 – 2000- 1200sp - 80hs - ALTO - TRIPLO – DISCO Kg. 1 – MARTELLO

PROGRAMMA DELLE GARE:

SABATO 29 APRILE: ore 15 - Ritrovo Giurie e Concorrenti - ore15.20 MARTELLO Cadetti / Ore 15.20 Conferma Iscrizioni / ore 15.30 Salto in lungo Cadette + Salto triplo Cadetti + Lancio del peso Ragazze + Salto in alto Cadetti / ore 15.45 - 300 metri Ostacoli Cadetti + VORTEX Ragazze + ASTA Cadette / ore 15.55 - 300 metri Ostacoli Cadette / ore 16.05 - 80 metri Cadetti / ore 16.25 - 80 metri Cadette / ore 16.45 - 60 metri Ragazze + GIAVELLOTTO Cadette + PESO Cadetti / ore 17.05 - 60 metri Ostacoli Ragazze / ore 17.25 1000 metri Cadetti e Cadette + GIAVELLOTTO Cadetti + PESO Cadette / ore 17.35 MARCIA Cadetti + MARCIA Cadette / ore18 - 4x100 metri Cadetti / ore 18.15 - 4x100 metri Cadette.

DOMENICA 30 APRILE: ore 9 - Ritrovo Giurie e Concorrenti / ore 9.20 MARTELLO Cadette / ore 9.20 Conferma Iscrizioni / ore 9.30 80 metri Ostacoli Cadette + LUNGO Ragazzi + ALTO Ragazzi / ore 9.45 - 100 metri Ostacoli Cadetti / ore 10 - 300 metri Cadette + ASTA Cadetti / ore 10.20 - 300 metri Cadetti + DISCO Cadetti / ore 10.40 - 1000 metri Ragazzi + LUNGO Cadetti + ALTO Cadette - ore 11 Marcia Km. 2 Ragazzi / ore 11.15 - 2000 metri Cadetti e Cadette + DISCO Cadette / ore 11.40 - 1200 metri sp Cadetti e Cadette + TRIPLO Cadette.

PROGRESSIONE SALTO IN ALTO RAGAZZI E RAGAZZE: 105 - 110 - 115 - 120 - 125 - 128 - 131 - 134 - 137 – 140

PROGRESSIONI SALTO IN ALTO CADETTI E CADETTE: 115 - 125 - 130 - 135 - 140 - 143 - 146 – 149 – 152

PROGRESSIONE ASTA CADETTI E CADETTE: 180-200-210-220-230-240-250-260-270-280-290-300-305-310-315

