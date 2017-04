Campionato Italiano Speedway e Flat Track a Lonigo

Sabato 8 e domenica 9 aprile si svolgerà il Campionato Italiano Speedway e Flat Track nella pista Santa Marina di Lonigo. Ingreso gratuito ai minori di 14 anni. Per informazioni: 0444.831894 - www.motoclublonigo.com

Lo "speedway", detto anche "dirt track", è una tipologia di track racing, che si corre su piste ovali in terra della lunghezza minima di 340 metri e massima di 420 metri (misurate a 1 metro dalla corda). Il fondo può essere di diversa natura: solo terra oppure sassi, granito, ghiaccio o ghiaia. Su tutte queste superfici i piloti devono far ricorso a tutta la loro abilità per controllare le sbandate e le derapate della moto in curva. Il "flat track" è un'altra tipologia di track racing, che si corre sempre su piste ovali

Il programma della manifestazione sportiva:

Sabato 8 aprile - ore 21: Campionato Italiano Speedway - Prima gara del Campionato Italiano 2017 con partecipazione di piloti stranieri.

Domenica 9 aprile - ore 15: Campionato Italiano Flat Track

