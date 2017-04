Da giovedì 13 a sabato 15 luglio 2017 si svolgeranno i Campionati Italiani di Pattinaggio su Pista a Montecchio Maggiore al pattinodromo di Alte Ceccato in via Volta 94. Oltre 600 atleti e più di 80 team in gara per 40 ore di sfide per percorrere complessivamente 400 chilometri. Il grande evento, presentato ufficialmente ad aprile, è organizzato dall A.S.D. Pattinaggio Corsa Alte Ceccato Club attraverso la FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici). Dopo le esperienze maturate in occasione dei Campionati Italiani 2008 e dei Campionati Regionali 2016, ospitati sempre nell’impianto di Montecchio, tutto è pronto per accogliere al meglio gli atleti provenienti da tutta Italia. La manifestazione è supportata dalla Città di Montecchio Maggiore, dal CONI e dalla FISR, dalle associazioni del territorio, in particolare U.S. Alte Ceccato, Gruppo Alpini Alte, Gruppo Anziani Alte e Pro Loco Alte – Montecchio Maggiore, dal consorzio di promozione turistica Vicenzaè e dagli sponsor principali FIS, SAF e GT Trevisan.

PROGRAMMA: nelle tre giornate di gare saranno assegnati 40 titoli italiani nelle diverse categorie. Tra atleti e addetti ai lavori è prevista un’affluenza di circa 2000 persone oltre ai tifosi ed appassionati. A seguire l’evento ci saranno anche le telecamere di Rai Sport, che garantiranno una vetrina nazionale all'evento sportivo. Tutte gli aggiornamenti sui campionati, comprese le informazioni su dove alloggiare, saranno disponibili sul sito ufficiale della manifestazione: www.campionatoitalianopista2017.it come principale punto di informazione per atleti/allenatori e per chi vorrà seguire gli avvenimenti più importanti durante i tre giorni di campionato.

RISTRUTTURAZIONE DEL PATTINODROMO: l'amministrazione comunale ha stanziato circa 170 mila euro per ammodernare la pista che ospiterà i campionati. Parte della spesa verrà impiegata per l’acquisto e il montaggio di due blocchi spogliatoi prefabbricati (uno maschile e l’altro femminile) dotati di docce e bagni accessibili anche ai diversamente abili. I prefabbricati sono dotati anche di un vano tecnico e di un altro locale che può essere adibito a deposito.

ELENCO SPORT

Gallery