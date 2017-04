"Campiglia Verde e I Templari": il bacino del fiume Liona e la Colombara di Sajanega

Domenica 9 aprile è in programma l'escusione "Campiglia Verde e I Templari" con una camminata tra le meraviglie naturali e storiche di Campiglia dei Berici con partenza alle 8.50 dal municipio in via Roma 7 per gli appuntamenti "Domeniche Natural-Culturali 2017". Dopo aver percorso viale dei Tigli, la prima tappa sarà nel parco di Villa Repeta Bressan, dove si potrà ammirare la Torre Colombara, vestigia dell'originaria costruzione palladiana, perduta in un grande incendio. Poi si visiterà la ghiacciaia della villa fino ad arrivare nell'area naturalistica del bacino del fiume Liona. L'ultimo passaggio sarà la Colombara di Sajanega con il suo misterioso passato e i racconti sui Templari. Al termine dell'escursione ci sarà un piccolo rinfresco a cura della Pro Loco Campiglia e del Consorzio Pro Loco Colli Berici. Guida: Massimo Zulian (animatore del Consorzio Pro Loco Colli Berici). Durata 3 ore circa. Partecipazione gratuita. Per informazioni: Consorzio Pro Loco Colli Berici - Basso Vicentino - Piazza Simposio 3 - Nanto - Aperto dal lunedì al venerdì 8:30-13:00 e 15:00-18:30 - sabato 8:30-13:00 - 0444.638188 - 348.3279666 - consorzio@colliberici.it.

ELENCO ESCURSIONI