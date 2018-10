Campiglia, Passeggiata con gli  storici: navigando in terraferma

Passeggiata a piedi, durata ore 3.00 ca.



RITROVO: ore 14.50 nel piazzale davanti alla chiesa parrocchiale di Campiglia

Prenotazione obbligatoria – mezzi propri

COSTO: gratuito

GUIDA: Massimo Zulian, animatore del territorio del Consorzio Colli Berici e Terre Narranti

Storici dell’Università di Padova



La passeggiata prende avvio da Villa Repeta Bressan, massiccia ed elegante costruzione di fine Seicento, dove, dopo una visita alla dimora gentilizia e alla chiesa di San Valentino (XV sec), percorreremo il parco fino alla torre colombaia, unica visibile testimonianza della preesistente villa palladiana andata distrutta. Attraverso il suggestivo viale dei tigli che conduce alla piazza del paese, colorato in autunno di mille sfumature, entreremo in Chiesa per visitare il piccolo Museo Parrocchiale ricavato in soffitta. Infine ci porteremo all’elegante atelier e al giardino delle meraviglie del pittore Severino Prosdocimi, il quale ci accoglierà tra le sue creazioni d’arte e ci svelerà l’incanto del suo raffinatissimo hortus, magica commistione di richiami provenzali, arabi, toscani e inglesi.



Al termine piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Campiglia e/o dal Consorzio Pro Loco Colli Berici.



Info e prenotazioni:

Consorzio Colli Berici - Basso Vicentino

piazza Simposio 3 - 36024 Nanto (VI)

0444.638188 - consorzio@colliberici.it