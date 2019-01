19 e 20 gennaio in Piazza San Lorenzo a Vicenza



Coldiretti presenta Campagna Amica in città



Dal mattino fino a sera una festa con le migliori produzioni vicentine, gli alpaca, i frutti antichi una fattoria in città ed il Progetto #Adotta un albero, per ridare vita ai boschi del nostro Altopiano.



Bellissimi laboratori didattici, divertimento con musica e vin brulé.

Due giorni con il meglio del gusto e dei sapori vicentini; madrina Giusy Zenere per il taglio della torta.



Campagna amica e' una iniziativa di Coldiretti Vicenza.

Evento realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza



Scopri tutto il programma



Sabato 19 Gennaio

Laboratori dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 17



- Gli animali della fattoria Mostra di galline,colombi,anatre ed Api

- La Biodiversità

Esposizione del prezioso Frutto Antico

Laboratorio di innesto e potatura

Le Api: miele e dintorni

- Vita meravigliosa dell’orto alla scoperta delle piante e degli insetti dell’orto

Laboratorio didattico per bambini

- Gli alpaca (laboratorio di avvicinamento agli alpaca)

- Laboratorio sulle api

Gli Alpaca: conosciamoli con Alberto ed Anna

#Adottaunalbero: Diamo nuova vita agli alberi dell'Altopiano



ore 11.00 Davanti al mercato (via Cordenons)

Cerimonia di apertura con Giusy Zenere

- Taglio della torta per il 1° anniversario di apertura del mercato

dalle ore 15:00 alle 17:00

Vin brulè





Domenica 20 Gennaio 2019

Laboratori dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 17



- Gli animali della fattoria Mostra di galline,colombi,anatre ed Api

- La Biodiversità

Esposizione del prezioso Frutto Antico

Laboratorio di innesto e potatura

Le Api: miele e dintorni

- Vita meravigliosa dell’orto alla scoperta delle piante e degli insetti dell’orto

Laboratorio didattico per bambini

- Dipingere con le verdure

Laboratorio didattico per bambini

- Il peperoncino una storia piccante

Come coltivarlo e gustarlo



Dalle ore 10:00 alle 12:00

- Delizie con la frutta

Essicazione e trasformazione



Dalle ore 15:00 alle 17:00 (via Cordenons)

Vin brulè

Mostra artigianato sociale con la Cooperativa Primavera 85