Campi estivi 2018 ad Altavilla Vicentina

Dall' 11 giugno al 3 agosto



CAMP ESTIVI 2018

PER UN'ESTATE DA URLO!



c/o PATRONATO di Altavilla Vicentina (dietro la Chiesa)



*** ATTIVITA' SPORTIVE ***

*** LABORATORI CREATIVI E MUSICALI ***



Istruttori qualificati, possibilità di prenotare di settimana in settimana



Info e iscrizioni: https://goo.gl/forms/OoJpmCaYzcSHdJ2Y2



www.centroapolloni.com - T. 348 7335506 - info@centroapolloni.com