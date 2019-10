Camminata tra gli ulivi a Pove del Grappa

Camminare circondati dal suggestivo paesaggio degli olivi, che in ogni parte d’Italia vestono le nostre colline è l’esperienza inedita e unica della Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, una iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio domenica 27 ottobre in 125 città. La Camminata tra gli Olivi è un’occasione per ristabilire un legame tra i cittadini e la propria terra, un modo per far conoscere il paesaggio di una grande civiltà millenaria e per far scoprire ai tanti appassionati della cultura enogastronomica del nostro paese i territori di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo e gli uomini che lo custodiscono.

Il Comune di Pove del Grappa, socio dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio ha aderito alla 3ª Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi e propone una passeggiata tra le vie di Pove del Grappa, la Conca degli Olivi.

Partenza, arrivo e iscrizione gratuita, previa sottoscrizione della liberatoria di responsabilità, dal frantoio di Via XXV Aprile vicino al Parco delle Rose dalle ore 8,00 alle ore 10,00 - arrivo previsto entro le ore 12,30

2 Percorsi:

il primo di 5 Km poco impegnativo con un leggero dislivello,

il secondo di 11 Km un po' più impegnativo con un leggero dislivello, anche su strade bianche.

RISTORI GRATUITI previa registrazione alla partenza.

- Ristoro presso il Parco di Via Rea (percorso 11 Km).

- Ristoro finale all’arrivo presso il Parco delle Rose adiacente al frantoio (per tutti i percorsi).

Possibilità di visita al frantoio, degustazione di pane e olio nuovo, prodotti tipici del territorio e, per chi lo desidera, con l’aiuto di un esperto si potranno capire le modalità di riconoscimento di un olio extravergine di oliva di alta qualità.

Per informazioni:

Segreteria Comune di Pove del Grappa

Tel: 0424 80333 - 331 3705788 - www.comune.pove.vi.it

domenica dalle ore 08:00 alle 12:30

Via 25 Aprile, Pove del Grappa

Pove del Grappa è un paese in provincia di Vicenza, adagiato ai piedi del Massiccio del Grappa. La posizione soleggiata favorisce un clima mite che permette la coltivazione dell’olivo, da cui si ricava un eccellente olio extravergine DOP e , con le sue oltre 20.000 piante coltivate, Pove si può fregiare della denominazione di “Conca degli Olivi”. Un’altra importante attività che ha fortemente caratterizzato il passato di Pove è quella degli scalpellini, e il suo più celebre scalpellino è Antonio Bosa, seguace di Antonio Canova, le cui opere sono celebri in Italia e all’estero. L’attività dello scalpellino è ora sfociata in quella industriale del marmo.

Nella Chiesa Parrocchiale di Pove si possono ammirare, oltre agli altari di marmo finemente lavorati, affreschi di Giovanni De Min, una pala di Jacopo Da Ponte (San Vigilio in Gloria) del 1537 e un Crocifisso ligneo del XV secolo, a cui vengono dedicate ogni 5 anni, nelle prime 2 domeniche si settembre, le “Feste Quinquennali in onore del Divin Crocifisso” con solenni processioni lungo le vie del paese, a cui partecipano circa 600 persone, tutte povesi, che sfilano in costume rappresentando i personaggi biblici e la Passione di Cristo. Ogni anno invece, in occasione della Domenica delle Palme, si svolge la “Fiera Mercato dell’Olivo”, dove decine di Stand vivaistici, riempiono il centro del paese, con altre manifestazioni collaterali, tra cui la degustazione della buonissima “Bruschetta” con l’Olio extravergine di Pove del Grappa.