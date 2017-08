"Camminata tra Boschi e Contrade" a Valli del Pasubio

GUIDA ALLE ESCURSIONI NEL VICENTINO PER IL PONTE DI FERRAGOSTO

In occasione della 50° Sagra della Sopressa a Valli del Pasubio, domenica 13 agosto alle 8.30 è in programma la "Camminata tra Boschi e Contrade" con percorso segnalato di 8 chilometri a cura del Gruppo Animatori Turistici della Pro Loco Valli. Ritrovo allo stand gastronomico con partenze libere fino alle 9.30. Escursione non adatta ai passeggini.

ELENCO ESCURSIONI