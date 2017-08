"Camminata Sotto le Stelle Cadenti" sul Monte Grappa

NOTTE DI SAN LORENZO 2017 A VICENZA E PROVINCIA: ESCURSIONI - DEGUSTAZIONI - ASTRONOMIA

STELLE CADENTI ED ECLISSI: GLI APPUNTAMENTI DI AGOSTO 2017

GUIDA ESCURSIONI NEL VICENTINO PER IL PONTE DI FERRAGOSTO

Sabato 12 agosto e in replica lunedì 14 agosto alle 19 ASD Nordic Walking Montegrappa l'escursione "Camminata Sotto le Stelle Cadenti" sulle colline alte del Monte Grappa con ritrovo all'Albergo San Giovanni Ai Colli Alti Via Colli Alti di Solagna. Si salirà sopra il Col del Miglio e Col Anna a 1350 metri verso le 21.30 con gli ultimi raggi del sole in un tramonto multicolore sulla pianura veneta e a nord sulle dolomiti. Si cammineremo nel buio crescente in una atavica atmosfera d'altri tempi per attendere la notte, ammirando la via lattea e le stelle della nostra galassia con gli sciami meteoritici: Perseidi, Aquaridi meridionali, Aquaridi settentrionali, Alfa Capricornidi, Pesceaustrali e K-Cignidi. Con Saturno a sud e Giove che tramonta ad ovest. La luna che sorgerà alle ore 23 non disturberà la visione notturna. Alla fine discesa verso San Giovanni e rientro verso le 23.30. Portarsi una coperta o un plaid nello zaino per potersi sedere con il naso all'insu e ammirare il cielo in comodità. Abbigliamento adeguato per una serata in alta motagna e portare una torcia elettrica per il rientro al buio. Prenotazioni: www.montegrappa.org.

