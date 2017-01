"Camminata Sotto la Luna Piena" a Rubbio di Conco

Sabato 14 gennaio alle 18.45 Asiago Guide propone la suggestiva escursione "Camminata Sotto la Luna Piena" con partenza dal Maso Rosso a Rubbio di Conco. Al chiaror di luna è in programma un percorso lineare in mezzo ai boschi innevati dell'altopiano. A fine passeggiata è prevista una cena tradizionale all'Agriturismo Maso Rosso (menù fisso a 22 euro). Prenotazione obbligatoria: 346.2379118 - 347.1836825. info@asiagoguide.com. Per maggiori informazioni: www.asiagoguide.com.

