Camminata delle ciliegie e dei piccoli frutti a Marostica

Camminata delle ciliegie e dei piccoli frutti



Frazione di Crosara di Marostica, a cura dei Gruppi di Lavoro di Crosara e San Luca



Partenza dalle ore 7,30 alle ore 10,00 da piazza San Bortolo di Crosara. Chiusura iscrizioni per i gruppi: 15/06/2018



Fino alle ore 14.00, in Piazza a Crosara: stand di ciliegie, piccoli frutti freschi e prodotti artigianali



Tre percorsi di 5km, 8km e 10km, di cui uno per famiglie con bambini.

Lungo i percorsi sarà possibile sostare nei diversi punti di ristoro e visitare alcune aziende locali con possibilità di degustazioni, e visita alla casetta per l’apiterapia. Terminata la camminata i podisti verranno omaggiati di un panino e di una bibita.

L’evento verrà effettuato anche in caso di pioggia.