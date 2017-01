"Camminata Astronomica" sull'Altopiano di Asiago

Domenica 22 gennaio alle 9 Asiago Guide propone l'escursione di astrotrekking "Camminata Astronomica: il Sole la Nostra Stella" sull'Altopiano di Asiago. Ritrovo al parcheggio del Consorzio dei Caseifici di Asiago in via Francesco Baracca Asiago. Spostamenti con mezzo proprio. Durata dell’escursione: mezza giornata. Difficoltà: facile. Durante la passeggiata, immersi nello splendido panorama altopianese, l’astrofilo Gianluca Di Luccio parlerà del sole grazie ad apposita strumentazione. Alla fine della giornata la "nostra stella" avrà sicuramente ancora più fascino di prima. Prenotazione obbligatoria: 3462379118 - 3471836825 info@asiagoguide.com. Costo: 10 euro - gratis ragazzi sotto i 18 anni. Eventuali 5 euro per il noleggio ciaspole.

