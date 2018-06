Camminata alla scoperta dei gufi, allocchi e civette dell'Altopiano di Tonezza

Serata per tutta la famiglia, con una facile, divertente e interessante escursione con una guida naturalistica al chiaro di luna.



Ritrovo presso Albergo al Prato, con possibilità di cena.



Partenza per l'escursione al chiaro di luna con le Guide Naturalistiche di Biosphaera.



Il percorso segue il celebre itinerario Excalibur, tra il bosco, la contrada, il fortino della Prima Guerra Mondiale, affaciandosi sulla sottostante Val di Rio Freddo.

Richiamerete e ascolterete i rapaci notturni come gufi, civette e allocchi ed i segnali dei pipistrelli, conoscendo gli animali del bosco.



Possibilità di cena presso l'accogliente Albergo Al Prato e di organizzare pacchetti con mezza pensione

