"Cammina con Andrea": corsa podistica benefica di 10 km. a Piana di Valdagno

GUIDA PODISMO: CORSE, MARCE E MARATONE A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND

Domenica 16 luglio alle 9.30 a Piana di Valdagno è in programma la prima edizione di "Cammina con Andrea", manifestazione podistica ludico-motoria con percorso misto collinare di 10 km. a scopo benefico per i boschi e le contrade. Partenza e arrivo al campo parrocchiale del paese. L'itinerario non è adatto ai passeggini. Iscrizioni a patire dall 8.30. Quota di iscrizione: 6 euro (corsa + "pasta party) - 5 euro (solo pranzo). Nel pomeriggio dalle ore 15 la festa continuerà con i tornei sportivi fino a sera. Alle 20.30 le premiazioni. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

