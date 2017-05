Camisano in Fiaba 2017: laboratori, letture animate e spettacoli teatrali

In occasione dell'Antica Fiera di Primavera (dal 6 al 14 maggio), sabato 6 maggio dalle 10 alle 18 il Comitato Genitori di Camisano organizza "Camisano in Fiaba" a Camisano Vicentino da piazza Libertà a Largo Forestan con i personaggi delle fiabe e dei cartoni animati, laboratori creativi, letture animate, giochi, animazione, spettacoli teatrali. Il programma prevede attività sulle favole e personaggi cinematografici: Biancaneve; Peter Pan; Alla Ricerca di Dory; Shrek; Jack e il Fagiolo Magico; Cenerentola. In calendario anche i laboratori "Cars" e "Il Bosco Incantato", gli spettacoli "I Musicanti di Brema" (ore 17) e "Un Ballo da Favola" (ore 21). E' prevista la pausa pranzo dalle 12.30 alle 14 con sospensione delle attivtà. Ingresso libero.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

CARS - Cà Alta: Laboratorio a cura di Aurora 76 "Gioca Sport", allestito da Benza

BIANCANEVE - Largo Forestan: Laboratorio a cura della Dottoressa Scarpetta e Pegoraro - Allestimento a cura del "Garden Busatta" con pannello realizzato dagli allievi della scuola media di Camisano Vicentino

JACK E IL FAGIOLO MAGICO - Largo Forestan: Lettura Animata Libra Voce con laboratorio a cura di "Cereal Docks"

COLORA LA TUA FIABA - Piazza Umberto I: Laboratorio con gessetti a volontà per colorare la propria fiaba preferita

PETER PAN - Cinema Lux: Laboratorio a cura delle Dottoresse Pillan e Arcaro - Allestimento a cura degli allievi della scuola media di Camisano Vicentino

CENERENTOLA - Piazza Libertà: Laboratorio a cura della teacher Veronica - Truccobimbi a cura di Tamara "Perle di Benessere" con la partecipazione del carro di Contrà Pieve

ALLA RICERCA DI DORY - Piazza Libertà: Laboratorio a cira di "Ricreativamente" con la partecipazione del carro di Contrà Castelletto

SHREK - Via Vittorio Veneto: Laboratorio a cura delle scuole materne di Camisano, Santa Maria e Rampazzo con la partecipazione del carro di Contrà Meridiana

IL BOSCO INCANTATO - Laboratorio a cura della ludoteca "Il Bosco Incantato" di Camerino (MC)

I MUSICANTI DI BREMA - ore 17 - Palco Centrale: Spettacolo teatrale di Stefano Capovilla

UN BALLO DA FAVOLA - ore 21 - Cinema Lux: Spettacolo teatrale a cura del "Comitato Genitori in Gioco"

ELENCO MANIFESTAZIONI