"Caminada del 1 Maggio" a Isola Vicentina

Lunedì 1 maggio la Pro Loco Isola Vicentina organizza la "Caminada", manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero con due percorsi pianeggianti-misto collinari di 5 e 12 chilometri. Partenza dalle 8.30 alle 10.30 dalla sede della Pro Loco in via Zanettin. Previsti punti di ristoro lungo i due tracciati (due per km. 5 e quatttro per km. 12). All'arrivo ci sarà il pranzo facoltativo a 7 euro. Quota di iscrizione: 3 euro.

