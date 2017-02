"Cambia il tuo modo di cercare lavoro" all'Informagiovani di Schio

L'Informagiovani di Schio in via Fratelli Pasini 46 lancia tre appuntamenti per suggerire un cambio di prospettiva "Cambia il tuo modo di cercare lavoro" con alcuni workshop in collaborazione con "Niuko Innovation and Knowledge" da febbraio a marzo. Si cercherà di indagare nelle motivazioni, competenze e relazioni da mettere in campo quando si cerca lavoro. Gli incontri si terranno sempre dalle 14.30 alle 18.30. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria allo 0445.691249.

Il calendario degli appuntamenti:

Mercoledì 8 Febbraio: "Escape Room"

Mercoledì 22 febbraio: "Soft Kills"

Mercoledì 8 Marzo: "Work Caffè"

