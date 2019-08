Calici sotto le stelle: tutti gli appuntamenti del vicentino

E’ dedicato alla Luna e all’anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla Luna “Calici di Stelle” 2019.

L’evento per enoturisti è organizzato in tutta Italia dall’Associazione nazionale Città del Vino e dal Movimento Turismo del Vino. E quest’anno scade il 10 agosto. L’appuntamento è allestito nella notte di San Lorenzo e delle stelle cadenti nelle piazze e in luoghi caratteristici di oltre 200 Città del Vino e nelle cantine aderenti al Movimento del Turismo del Vino.

Tutti gli appuntamenti nel vicentino

LA PRIMA VOLTA DEL TORCOLATO BREGANZE SOTTO LE STELLE DI SAN LORENZO

La splendida e accogliente Piazza di Breganze il 9 agosto si prepara ad ospitare per la prima volta Calici di Stelle. Nella notte di San Lorenzo, dalle ore 19.00 alle ore 24.00, i produttori del Consorzio di Tutela Vini Doc Breganze accoglieranno gli ospiti per far conoscere il mondo dei vino della Denominazione e, in particolare, il Vespaiolo e il dolce e famoso Torcolato.

In accompagnamento, si potranno assaggiare i piatti della tradizione gastronomica locale e piccole bontà di street food. La serata sarà allietata da un piacevole sottofondo musicale, e sarà allestito un angolo dedicato all'arte della ceramica in cui si potrà dipingere e sarà inoltre possibile scrutare il cielo per ammirare le stelle.

BARBARANO VICENTINO : DEGUSTAZIONI

A Barbarano Vicentino in Piazza Roma il 10 agosto dalle ore 19:00 alle ore 24:00 degustazioni di vini dei Colli Berici, di prodotti tipici e musica dal vivo il tutto seguito dall diretta radiofonica; proposte di menù abbinati ai vini a cura della Pro Loco Colli, dei ristoranti e degli agriturismi.

TUTTE LE CANTINE VICENTINE ADERENTI ALLA MANIFESTAZIONE