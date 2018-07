"Calice di Stelle 2018" a Villa Slaviero

Torna l'ormai classico appuntamento "Calice di Stelle" che quest'anno si svolgerà, tempo permettendo, la sera del 9 agosto, con inizio alle ore 19,30.

La location rimane quella suggestiva di Villa Da Porto Slaviero, in Via Roma, e, come per le scorse edizioni, saranno possibili le degustazioni di alcuni prodotti di eccellenza del territorio (cibo e bevande) mediante l'acquisto di ticket e del kit presso la cassa, accompagnate dal sottofondo del trio musicale swing Garcia Sound Machine e la partecipazione straordinaria della cantante quartesolana Giovanna Communara, che proporrà il suo ultimo brano inedito.



Sarà presente anche quest'anno uno stand della Biblioteca Comunale ed il grupppo astrofili Giorgio Abetti di Vicenza, che proporà alcuni momenti di conoscenza della volta stellata e che metterà a disposizione alcuni suoi telescopi per gustare maggiormente la visione di stelle e pianeti.



In caso di pioggia la serata verrà proposta per il giorno 10 agosto.