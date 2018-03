CALA' DEL SASSO: Trekking guidato Storico con Guide Altopiano

Escursione Guidata nei Luoghi della Tradizione con Guide Altopiano Asiago - "CALA' DEL SASSO: l'antica via di Comunicazione"

ESCURSIONE NEI LUOGHI DELLA NATURA E DELLA TRADIZIONE LOCALE

Calà del Sasso e i suoi 4444 scalini fu costruita alla fine del 1300 come via di comunicazione per il trasporto di legname verso il paese di Valstagna.

Da qui il legname veniva trasportato lungo il canale del Brenta verso Venezia.

PROGRAMMA DELL'ESCURSIONE:

Ritrovo e Partenza previsti per le ore 8.45 al Bar della Vecchia Stazione di Asiago oppure alle ore 9,30 da Valstagna al punto di partenza del percorso della Calà del Sasso

Difficoltà (guardare la descrizione in fondo alla pagina): IMPEGNATIVA per il dislivello

Dislivello: 700 m

Spostamento: con mezzo proprio fino a Valstagna

COSTO DELL'ESCURSIONE GUIDATA:

Adulti: 15 €

Ragazzi fino ai 15 anni: 5€

Sicurezza e Professionalità: Guida Gianni Frigo Guida Naturalistica Ambientale (Aigae)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRIMA: (A TERMINE DEI POSTI LE ISCRIZIONI VERRANNO CHIUSE)

Per contattarci info@guidealtopiano.com - 340 7347864

no SMS molte volte potrebbero non venire letti

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO:

Pantaloni lunghi, pile, K-Way, felpa, un vestiario da tenere sempre in auto

ACCESSORI CONSIGLIATI:

Occhiali da sole, crema solare, the caldo, bastoncini da trekking

IMPEGNATIVO: Sono itinerari che richiedono lunga esperienza, allenamento e forza fisica da parte di chi li percorre. È necessario sapersi muovere con perizia anche nei terreni pericolosi: ghiaioni, ripidi pendii o tratti scoscesi, macchia fitta, alta e senza riferimenti, passaggi in roccia, assenza di sorgenti. La difficoltà del terreno e la distanza dai punti d'appoggio richiedono una totale autonomia. Ove indicato vi può essere la necessità di portare al seguito materiale da bivacco come la tenda, sacco da bivacco, fornello, viveri, richiede allenamento, energia e forte